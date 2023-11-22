Как повысить эффективность АПК Союзного государства, обсудили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Продукты под новым брендом могут появиться в Союзном государстве. Тему обсудили на заседании Комиссии Парламентского собрания России и Беларуси по аграрным вопросам, передает «МИР 24».

Депутаты, ученые в области аграрной науки и представители профильных министерств двух стран говорили о том, как повысить эффективность агропромышленного комплекса. Многие компании уже успешно используют в работе высокие технологии, например, сельскохозяйственные дроны и технику с автопилотом. Еще один вопрос – подготовка общей законодательной базы в аграрном секторе России и Беларуси.

«Стратегическая цель и задача – создать мощный агропромышленный комплекс на базе Союзного государства, независимый от других стран и полностью обеспечивающий свои рынки продовольствием. Сегодня стоит задача интегрировать опыт России и опыт Беларуси, создать совместные рынки, убрать препятствия, чтобы двигаться нам дальше», – сказал председатель Комиссии Парламентского Собрания Беларуси и России по аграрным вопросам Николай Шевчук.

Сейчас идет разработка союзной программы по формированию единой аграрной политики, а также систематизация подходов в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля.