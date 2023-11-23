Президенты Таджикистана и Кыргызстана прибыли в Минск для участия в саммите ОДКБ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск для участия в саммите ОДКБ" height="100%" width="670">

Главы стран-участниц ОДКБ прибывают в Беларусь. В четверг там пройдет саммит организации, передает «МИР 24».

Первым в Национальном аэропорту «Минск» приземлился борт номер один из Таджикистана. Эмомали Рахмона у трапа встретил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. И по традиции гостя приветствовали хлебом-солью девушки в национальных костюмах. Белорусского каравая отведал и президент Кыргызстана. Садыра Жапарова встретил заместитель премьера Анатолий Сивак.

Главы государств обсудят актуальную международную и региональную обстановку, а также предстоящие задачи организации. На повестке и принятие документов по обеспечению коллективной безопасности.