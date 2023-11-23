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Товарооборот Беларуси и Нижегородской области в этом году превысил $520 млн
23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Нижегородская область утвердили план мероприятий по развитию сотрудничества на ближайшие три года. Он включает больше 70 проектов в промышленности, сфере IT, в области образования, культуры и туризма, передает «МИР 24».
Документ одобрили в рамках Совета делового сотрудничества, он прошел с участием главы правительства Беларуси Романа Головченко. Среди совместных проектов – производство электробусов. Первую машину, собранную в городе Ворсма, представили в среду. Головченко расписался на окне нового электробуса.
Современная машина вмещает 75 пассажиров и способна проехать на одном заряде 250 километров. Кроме того, налажено совместное производство трамваев. Взаимный товарооборот уже превысил 520 миллионов долларов. Минск поставляет нижегородцам продукты питания, изделия легкой промышленности и тракторы.
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Республика и российский регион утвердили план мероприятий по развитию сотрудничества на ближайшие три года. Он включает больше 70 проектов.
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