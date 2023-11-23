Товарооборот Беларуси и Нижегородской области в этом году превысил $520 млн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Нижегородская область утвердили план мероприятий по развитию сотрудничества на ближайшие три года. Он включает больше 70 проектов в промышленности, сфере IT, в области образования, культуры и туризма, передает «МИР 24».

Документ одобрили в рамках Совета делового сотрудничества, он прошел с участием главы правительства Беларуси Романа Головченко. Среди совместных проектов – производство электробусов. Первую машину, собранную в городе Ворсма, представили в среду. Головченко расписался на окне нового электробуса.

«Базовая наша сфера – промышленная кооперация. Она выражается не только в устойчивом росте объемов поставок на конвейеры промышленных предприятий. Это такое целостное развитие совместного проекта по производству электротранспорта. Находятся новые технологические решения, которые позволяют извлечь максимум из этого инновационного вида пассажирского транспорта», – отметил премьер-министр Беларуси.

Современная машина вмещает 75 пассажиров и способна проехать на одном заряде 250 километров. Кроме того, налажено совместное производство трамваев. Взаимный товарооборот уже превысил 520 миллионов долларов. Минск поставляет нижегородцам продукты питания, изделия легкой промышленности и тракторы.

Еще одно ключевое направление – совместное строительство. В Арзамасе началось возведение школы на полторы тысячи учеников.