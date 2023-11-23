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Александр Лукашенко провел переговоры с Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым

23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко провел переговоры с Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Минск готов наращивать товарооборот с Душанбе. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Эмомали Рахмоном, передает «МИР 24».

Объем взаимной торговли растет с каждым годом. Как заявил белорусский лидер, в ближайшем будущем страны достигнут планки в 100 миллионов долларов. Беларусь готова закупать ту сельхозпродукцию, которую у себя не выращивает. В перспективе в Минске появится крупный торговый центр с таджикскими товарами.

«Мы все сделаем для того, чтобы он здесь был. Мы предложили вашим инициаторам три места в Минске. Готовы совместно с вами в этом отношении работать. Ваша вся продукция, которую вы производите: алюминий, хлопок и прочее, и сельхозпродукция – она здесь будет очень серьезно востребована, если вы сможете нам ее поставлять», – сообщил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Вы правильно отметили, что товарооборот по итогам прошлого года у нас увеличился в два раза. Есть хорошая динамика развития. Хорошо работают некоторые наши совместные предприятия», – заявил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Накануне саммита ОДКБ Александр Лукашенко пообщался и с президентом Кыргызстана. Встреча без галстуков прошла в Зимнем саду Дворца Независимости. Высокие гости прибыли в Минск накануне саммита ОДКБ. Сессия Совета коллективной безопасности пройдет в четверг под председательством президента Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Сессия Совета коллективной безопасности пройдет в четверг под председательством президента Беларуси.
 
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