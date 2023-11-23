Александр Лукашенко провел переговоры с Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск готов наращивать товарооборот с Душанбе. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Эмомали Рахмоном, передает «МИР 24».

Объем взаимной торговли растет с каждым годом. Как заявил белорусский лидер, в ближайшем будущем страны достигнут планки в 100 миллионов долларов. Беларусь готова закупать ту сельхозпродукцию, которую у себя не выращивает. В перспективе в Минске появится крупный торговый центр с таджикскими товарами.

«Мы все сделаем для того, чтобы он здесь был. Мы предложили вашим инициаторам три места в Минске. Готовы совместно с вами в этом отношении работать. Ваша вся продукция, которую вы производите: алюминий, хлопок и прочее, и сельхозпродукция – она здесь будет очень серьезно востребована, если вы сможете нам ее поставлять», – сообщил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.