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Александр Лукашенко провел переговоры с Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым
23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск готов наращивать товарооборот с Душанбе. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Эмомали Рахмоном, передает «МИР 24».
Объем взаимной торговли растет с каждым годом. Как заявил белорусский лидер, в ближайшем будущем страны достигнут планки в 100 миллионов долларов. Беларусь готова закупать ту сельхозпродукцию, которую у себя не выращивает. В перспективе в Минске появится крупный торговый центр с таджикскими товарами.
Накануне саммита ОДКБ Александр Лукашенко пообщался и с президентом Кыргызстана. Встреча без галстуков прошла в Зимнем саду Дворца Независимости. Высокие гости прибыли в Минск накануне саммита ОДКБ. Сессия Совета коллективной безопасности пройдет в четверг под председательством президента Беларуси.
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Сессия Совета коллективной безопасности пройдет в четверг под председательством президента Беларуси.
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