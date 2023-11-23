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Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает «МИР 24».
Главы государств обсудят актуальную международную и региональную обстановку, а также предстоящие задачи Организации. Одна из центральных тем – обеспечение общей безопасности, в частности формирование объединенной системы ПВО ОДКБ, в рамках которой, по словам российского лидера, «уже проведена большая работа».
Накануне
В этом году Беларусь председательствует в Организации договора о коллективной безопасности.
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Главы государств-участниц в четверг обсудят актуальную международную и региональную обстановку, а также предстоящие задачи Организации.
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