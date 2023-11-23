Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает «МИР 24».

Главы государств обсудят актуальную международную и региональную обстановку, а также предстоящие задачи Организации. Одна из центральных тем – обеспечение общей безопасности, в частности формирование объединенной системы ПВО ОДКБ, в рамках которой, по словам российского лидера, «уже проведена большая работа».

Накануне в Минске встретились главы внешнеполитических и оборонных ведомств, а также секретари советов безопасности стран-участниц ОДКБ . Они обсуждали геополитическую обстановку, трансформацию старого миропорядка и новые подходы к сохранению безопасности. Как отметил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, вызовы сегодня поступают с разных сторон. Министры подписали новые документы о безопасности. В частности, о ее обеспечении из-за текущей ситуации в регионах, защите информации в виртуальном пространстве. Согласовали и проекты документов для саммита Организации.

В этом году Беларусь председательствует в Организации договора о коллективной безопасности.