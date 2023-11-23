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Как белорусские космонавтки готовятся к полету на МКС?
23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские участники космической экспедиции активно готовятся к полету на МКС. Они отработали навыки, которые помогут им уже при возвращении на Землю. Два экипажа основной и дублирующий впервые встретились вместе, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Вернулись на Землю, но приземлились в незапланированной точке. Например, на воду. Экипаж отрабатывает все возможные сценарии экспедиции. Тренируются сразу без скафандров – так проще понять весь процесс, а после – в специальных костюмах. Здесь начинается самое сложное.
Скафандры без компрессоров – особенность тренировок на земле. Холодный воздух внутрь не поступает, температура моментально повышается. Делать все нужно быстро. При этом выполнять четкие указания.
Этот спускаемый аппарат – тренажер. Такой же доставляет экипаж на МКС и возвращает обратно на Землю. Здесь помещаются три человека, и проводят они немало времени: от нескольких часов и более.
Участники уже планируют не только сам полет, но и космический багаж. На каждого до килограмма. Так Марина Василевская уже решила, что возьмет белорусский флаг, паспорт, семейные фото и косметичку.
Для Олега Новицкого полет такого формата – тоже новинка. За его плечами три полноценные экспедиции. Эта будет короче. Новицкий, капитан основного экипажа, полетит на МКС в женской компании: бортинженера Трейси Дайсон и Марины Василевской.
В плане экспедиции и эксперименты. Например, опыт с лактоферином в будущем сможет помочь при более длительных полетах космонавтам.
Тренировка «водное выживание» продлится несколько дней. Во второй космонавты отработают эти же элементы, но в комплексе, как это будет в реальном полете. Экспедиция посещения Международной космической станции пройдет в марте 2024 года. Она продлится 12 дней.
Ранее в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина
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Участники космической экспедиции отработали навыки выживание в случае приземления на воду.
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