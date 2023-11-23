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Как белорусские космонавтки готовятся к полету на МКС?

23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как белорусские космонавтки готовятся к полету на МКС?
 Фото: NASA

Белорусские участники космической экспедиции активно готовятся к полету на МКС. Они отработали навыки, которые помогут им уже при возвращении на Землю. Два экипажа основной и дублирующий впервые встретились вместе, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вернулись на Землю, но приземлились в незапланированной точке. Например, на воду. Экипаж отрабатывает все возможные сценарии экспедиции. Тренируются сразу без скафандров – так проще понять весь процесс, а после – в специальных костюмах. Здесь начинается самое сложное.

Скафандры без компрессоров – особенность тренировок на земле. Холодный воздух внутрь не поступает, температура моментально повышается. Делать все нужно быстро. При этом выполнять четкие указания.

«Из воды сухой не вышла. Потрясающие впечатления, конечно. Тренировка очень важна. При таких тренировках нужно скоординировать все движения, наладить работу. Для меня как-то было все на одном уровне. Не скажу, что что-то было тяжелее. И тем более, по моей профессии у нас были. Также мы проходили обучение два раза в год на базе МЧС», – рассказала участник космического полета основного экипажа из Республики Беларусь Марина Василевская.

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В гидролаборатории пять тысяч тонн чистой воды. В бассейн погружен тренажер – российский сегмент Международной космической станции. Модули повторяют реальные, как на МКС. В итоге любое действие экипажа должно быть доведено до автоматизма. Команда как единый организм. Добиться этого и буквально «притереться» друг к другу помогают особые тренировки.

Этот спускаемый аппарат – тренажер.​ Такой же доставляет экипаж на МКС и возвращает обратно на Землю. Здесь помещаются три человека, и проводят они немало времени: от нескольких часов и более.

Участники уже планируют не только сам полет, но и космический багаж. На каждого до килограмма. Так Марина Василевская уже решила, что возьмет белорусский флаг, паспорт, семейные фото и косметичку.

«У нас предусмотрены и радиолюбительская связь, и репортажи из космоса. Пока еще нет глобальной цели по косметичке. Пока изучаем более нужные вопросы: эксперименты, подготовка, а косметичка будет позже», – сообщила участник космического полета основного экипажа из Республики Беларусь Марина Василевская.

Для Олега Новицкого полет такого формата – тоже новинка. За его плечами три полноценные экспедиции. Эта будет короче. Новицкий, капитан основного экипажа, полетит на МКС в женской компании: бортинженера Трейси Дайсон и Марины Василевской.

«Гендерной штуки нет. Единственное, больше ответственности, немножко больше. Хочу сказать, что у них получается достаточно хорошо все. Они очень мотивированы, настроены на это. Это видно по отношению к подготовке, это видно по отзывам наших инструкторов», – прокомментировал командир экипажа, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

В плане экспедиции и эксперименты. Например, опыт с лактоферином в будущем сможет помочь при более длительных полетах космонавтам.

«Один из экспериментов связан с пробиотиком. Будут изучаться различные бактерии и их функции. Это в дальнейшем поможет как людям на Земле, так и космонавтам», – рассказала участник космического полета дублирующего экипажа из Республики Беларусь Анастасия Ленкова.

Тренировка «водное выживание» продлится несколько дней. Во второй космонавты отработают эти же элементы, но в комплексе, как это будет в реальном полете. Экспедиция посещения Международной космической станции пройдет в марте 2024 года. Она продлится 12 дней.

Ранее в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина прошли тренировки белорусских женщин-космонавтов на случай посадки спускаемого аппарата на водную поверхность.



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Участники космической экспедиции отработали навыки выживание в случае приземления на воду.
 
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