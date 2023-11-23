Как белорусские космонавтки готовятся к полету на МКС?

Этот спускаемый аппарат – тренажер.​ Такой же доставляет экипаж на МКС и возвращает обратно на Землю. Здесь помещаются три человека, и проводят они немало времени: от нескольких часов и более.

Участники уже планируют не только сам полет, но и космический багаж. На каждого до килограмма. Так Марина Василевская уже решила, что возьмет белорусский флаг, паспорт, семейные фото и косметичку.

«У нас предусмотрены и радиолюбительская связь, и репортажи из космоса. Пока еще нет глобальной цели по косметичке. Пока изучаем более нужные вопросы: эксперименты, подготовка, а косметичка будет позже», – сообщила участник космического полета основного экипажа из Республики Беларусь Марина Василевская.

Для Олега Новицкого полет такого формата – тоже новинка. За его плечами три полноценные экспедиции. Эта будет короче. Новицкий, капитан основного экипажа, полетит на МКС в женской компании: бортинженера Трейси Дайсон и Марины Василевской.

«Гендерной штуки нет. Единственное, больше ответственности, немножко больше. Хочу сказать, что у них получается достаточно хорошо все. Они очень мотивированы, настроены на это. Это видно по отношению к подготовке, это видно по отзывам наших инструкторов», – прокомментировал командир экипажа, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

В плане экспедиции и эксперименты. Например, опыт с лактоферином в будущем сможет помочь при более длительных полетах космонавтам.

«Один из экспериментов связан с пробиотиком. Будут изучаться различные бактерии и их функции. Это в дальнейшем поможет как людям на Земле, так и космонавтам», – рассказала участник космического полета дублирующего экипажа из Республики Беларусь Анастасия Ленкова.

Тренировка «водное выживание» продлится несколько дней. Во второй космонавты отработают эти же элементы, но в комплексе, как это будет в реальном полете. Экспедиция посещения Международной космической станции пройдет в марте 2024 года. Она продлится 12 дней.