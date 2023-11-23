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Саммит ОДКБ в Беларуси: о чем будут говорить президенты стран Содружества?
23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минск прибыли президенты государств, которые являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Место встречи – Дворец Независимости. На месте работает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В Минск пришли первые метели. Погода не совсем летная.
Организация Договора о коллективной безопасности – это международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Армения и Таджикистан.
Этот саммит завершает председательство Беларуси в ОДКБ. Минск работал на сплочение организации. Страны совместно тренировались противодействовать транснациональным угрозам, наркотрафику, чрезвычайным ситуациям. Прошли и учения по укреплению военной составляющей организации.
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Лидеры проведут заседания в узком и расширенном составах и подпишут ряд документов.
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