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Саммит ОДКБ в Беларуси: о чем будут говорить президенты стран Содружества?

23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Саммит ОДКБ в Беларуси: о чем будут говорить президенты стран Содружества?
 Фото: сайт президента Кыргызской Республики

В Минск прибыли президенты государств, которые являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Место встречи – Дворец Независимости. На месте работает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Саммит ОДКБ только начался. Флагов шесть, но лидеров на одного меньше. Встреча проходит без Армении. Неделю назад ее премьер-министр Никол Пашинян в телефонном разговоре с Александром Лукашенко сообщил, что не сможет участвовать в заседании. Тем не менее отметил, что вопрос о выходе из организации Ереван не обсуждает.

В Минск пришли первые метели. Погода не совсем летная. Борт российского президента Владимира Путина приземлился в Национальном аэропорту пару часов назад. Утром прилетел и лидер Казахстана. Накануне в белорусскую столицу прибыли главы Кыргызстана и Таджикистана. Александр Лукашенко провел встречи без галстуков с Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым. 23 ноября лидеры проведут заседания в узком и расширенном составах и подпишут ряд документов.

Организация Договора о коллективной безопасности – это международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Армения и Таджикистан.

Этот саммит завершает председательство Беларуси в ОДКБ. Минск работал на сплочение организации. Страны совместно тренировались противодействовать транснациональным угрозам, наркотрафику, чрезвычайным ситуациям. Прошли и учения по укреплению военной составляющей организации.



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Теги: Минск
 
 
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Лидеры проведут заседания в узком и расширенном составах и подпишут ряд документов.
 
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