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Путин: Совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению государств

23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин: Совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению государств
 Фото: Сайт президента России

Страны ОДКБ достойно отметят юбилейные памятные даты, связанные с их общей историей. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Саммит проходит в Минске, передает «МИР 24».

«Важно, что совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению наших государств и народов, сохранению памяти о нашей общей истории и достижениях. Будем готовиться к тому, чтобы достойно отметить в 2025 году 85-летие Победы в Великой Отечественной войне, а уже в следующем, 2024 году, – 80-летие освобождение Беларуси и годовщину блокады Ленинграда», – заявил российский лидер.

На саммите ОДКБ главы государств обсуждают актуальную международную и региональную обстановку, а также предстоящие задачи Организации.



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Теги: Минск
 
 
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Президент России отметил, что страны ОДКБ достойно отметят и юбилейные даты, которые связаны с их общей историей.
 
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