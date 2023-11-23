Путин: Совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению государств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны ОДКБ достойно отметят юбилейные памятные даты, связанные с их общей историей. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Саммит проходит в Минске, передает «МИР 24».

«Важно, что совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению наших государств и народов, сохранению памяти о нашей общей истории и достижениях. Будем готовиться к тому, чтобы достойно отметить в 2025 году 85-летие Победы в Великой Отечественной войне, а уже в следующем, 2024 году, – 80-летие освобождение Беларуси и годовщину блокады Ленинграда», – заявил российский лидер.