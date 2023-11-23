Штраф и конфискация до 100% дохода. Блогерам могут запретить рекламировать товары без включения в специальный реестр

Источник материала: ProBusiness

Правительство Беларуси подготовило проект закона «Об изменении законов по вопросам рекламы». Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале. Из текста законопроекта следует, что блогеров, которые рекламируют товары или услуги в своих соцсетях, будут включать в специальный Реестр рекламораспространителей. Без такой процедуры работать не удастся.

Реестр рекламораспространителей работает в Беларуси с 1 февраля 2022 года. Блогеры не были обязаны подавать в МАРТ уведомление о включении в этот реестр. Теперь такая обязанность может появиться.

Если закон будет принят, а блогер проигнорирует это и продолжит работать без включения в реестр, ему будет грозить штраф с конфискацией до 100% полученного дохода.