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Штраф и конфискация до 100% дохода. Блогерам могут запретить рекламировать товары без включения в специальный реестр

23.11.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Штраф и конфискация до 100% дохода. Блогерам могут запретить рекламировать товары без включения в специальный реестр

Правительство Беларуси подготовило проект закона «Об изменении законов по вопросам рекламы». Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале. Из текста законопроекта следует, что блогеров, которые рекламируют товары или услуги в своих соцсетях, будут включать в специальный Реестр рекламораспространителей. Без такой процедуры работать не удастся.

Реестр рекламораспространителей работает в Беларуси с 1 февраля 2022 года. Блогеры не были обязаны подавать в МАРТ уведомление о включении в этот реестр. Теперь такая обязанность может появиться.

Если закон будет принят, а блогер проигнорирует это и продолжит работать без включения в реестр, ему будет грозить штраф с конфискацией до 100% полученного дохода.

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Правительство Беларуси подготовило проект закона «Об изменении законов по вопросам рекламы». Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале. Из...
 
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