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Штраф и конфискация до 100% дохода. Блогерам могут запретить рекламировать товары без включения в специальный реестр
23.11.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Правительство Беларуси подготовило проект закона «Об изменении законов по вопросам рекламы». Документ
Реестр рекламораспространителей работает в Беларуси с 1 февраля 2022 года. Блогеры не были обязаны подавать в МАРТ уведомление о включении в этот реестр. Теперь такая обязанность может появиться.
Если закон будет принят, а блогер проигнорирует это и продолжит работать без включения в реестр, ему будет грозить штраф с конфискацией до 100% полученного дохода.
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Штраф и конфискация до 100% дохода. Блогерам могут запретить рекламировать товары без включения в специальный реестр
Правительство Беларуси подготовило проект закона «Об изменении законов по вопросам рекламы». Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале. Из...
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