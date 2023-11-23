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Первые катки в Минске уже начали свою работу

23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первые катки в Минске уже начали свою работу
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске открылись первые катки. Работают с утра до позднего вечера. Лед опробовала уже и корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Затянуть шнурки потуже, надеть перчатки и шарф и открыть зимний сезон на катке. Многие минчане ждали этого с нетерпением.

До праздников еще больше месяца, но новогоднее настроение уже проснулось у многих. Поэтому выйти на лед сейчас желающих уже немало. Поддержать активный отдых можно и тем, кто кататься еще не умеет. Для них в помощь специальные дельфины и пингвины.

На лед выходят семьями: с детьми и парами. Кто-то ищет новые впечатления, кто-то оттачивает профессиональные навыки.

«Хороший лед, это же первый сеанс, его только залили. Это мой любимый каток, и здесь у меня пошла вся любовь к хоккею. Моя мечта стать лучше, чем Овечкин, и быть лучшим в команде», – отметил хоккеист-любитель Мирон.

Фигурные или хоккейные:
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«Лед хороший, мягкий, но я еще не проверял. Настроение уже такое новогоднее», – поделился житель Минска.

«Пришел со своей любимой девушкой, чтобы научить ее кататься и самому погонять немножко», – рассказал местный житель Владислав.

Один из сезонных катков расположился прямо в сердце столицы. Его длина – 1200 метров. На прокат больше 800 пар коньков: фигурных и хоккейных. Для удобства – зона для переодевания и защита от ветра и снега. После катания согреться можно теплым чаем или кофе.

«Пиковые дни в основном приходятся на выходные. Это естественно, потому что люди работают по будним дням. На площадке самого нахождения могут посетить тысяча, полторы тысячи людей. На самом катке, естественно, где-то около порядка 500-600 человек в день, это среднестатистический показатель», – отметил директор компании услуг для активного образа жизни Василий Дегтярев.

Есть в таком отдыхе и правила. Не лихачить и двигаться строго по кругу. За этим внимательно следят инструкторы. Они и тренинг проведут, и за безопасностью проследят.

«Если все соблюдать, то нечего бояться. Если остерегаешься, то как на роликах можно надеть налокотники, наколенники и шлем тем, кто неуверенно себя чувствует. В принципе у тебя все защищено основное», – рассказал инструктор по катанию Виталий Жидень.

К новогодним праздникам ледяную арену посетит Дед Мороз и герои сказок. Для посетителей устроят интерактивы и приготовят подарки.



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Теги: Минск
 
 
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