Первые катки в Минске уже начали свою работу

«Пришел со своей любимой девушкой, чтобы научить ее кататься и самому погонять немножко», – рассказал местный житель Владислав.

Один из сезонных катков расположился прямо в сердце столицы. Его длина – 1200 метров. На прокат больше 800 пар коньков: фигурных и хоккейных. Для удобства – зона для переодевания и защита от ветра и снега. После катания согреться можно теплым чаем или кофе.

«Пиковые дни в основном приходятся на выходные. Это естественно, потому что люди работают по будним дням. На площадке самого нахождения могут посетить тысяча, полторы тысячи людей. На самом катке, естественно, где-то около порядка 500-600 человек в день, это среднестатистический показатель», – отметил директор компании услуг для активного образа жизни Василий Дегтярев.

Есть в таком отдыхе и правила. Не лихачить и двигаться строго по кругу. За этим внимательно следят инструкторы. Они и тренинг проведут, и за безопасностью проследят.

«Если все соблюдать, то нечего бояться. Если остерегаешься, то как на роликах можно надеть налокотники, наколенники и шлем тем, кто неуверенно себя чувствует. В принципе у тебя все защищено основное», – рассказал инструктор по катанию Виталий Жидень.

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