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Лукашенко: Цели председательства Беларуси в ОДКБ в целом достигнуты
23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Цели председательства Минска в ОДКБ в целом достигнуты. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая заседание в узком составе в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
По словам Лукашенко, график работы в 2023 году был напряженный: Беларусь с весны практически каждый месяц принимала мероприятия по линии ОДКБ. Часть плана председательства Минска в ОДКБ выполнена, некоторые задачи продолжают реализовываться. Как пояснил президент Беларуси, отдельные приоритетные направления носят долгосрочный характер. При этом Лукашенко подчеркнул значимость вклада в результат работы ОДКБ в 2023 году всех стран-участниц.
Белорусский лидер подчеркнул, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона. Он также заявил о необходимости в поиска новых решений для укрепления безопасности стран – членов Организации.
Лукашенко подчеркнул, что нынешнее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ фактически завершает председательство Беларуси в Организации. 31 декабря 2023 года функции председателя перейдут Казахстану.
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Об этом президент республики заявил на заседании в узком составе в рамках сессии Совета коллективной безопасности.
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