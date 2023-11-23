Лукашенко: Цели председательства Беларуси в ОДКБ в целом достигнуты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Цели председательства Минска в ОДКБ в целом достигнуты. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая заседание в узком составе в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«На внутреннем контуре мы стремились повысить сплоченность государств-членов ОДКБ в целях укрепления организации и обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности. На внешнем контуре нашей целью было усиление роли и значимости организации в системе международных отношений», – уточнил белорусский лидер, напомнив, что эти приоритетные направления своего председательства в Организации год назад в ходе сессии СКБ в Ереване озвучила белорусская сторона.

По словам Лукашенко, график работы в 2023 году был напряженный: Беларусь с весны практически каждый месяц принимала мероприятия по линии ОДКБ. Часть плана председательства Минска в ОДКБ выполнена, некоторые задачи продолжают реализовываться. Как пояснил президент Беларуси, отдельные приоритетные направления носят долгосрочный характер. При этом Лукашенко подчеркнул значимость вклада в результат работы ОДКБ в 2023 году всех стран-участниц.

«Мы бы не смогли реализовать задуманное без поддержки приоритетов белорусского председательства со стороны друзей и партнеров. Позвольте выразить признательность за сотрудничество. Убежден, что сегодняшнее заседание будет не менее продуктивным», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона. Он также заявил о необходимости в поиска новых решений для укрепления безопасности стран – членов Организации.

«Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации как в мире в целом, так и в регионе. Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств», – сказал президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что нынешнее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ фактически завершает председательство Беларуси в Организации. 31 декабря 2023 года функции председателя перейдут Казахстану.