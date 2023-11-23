ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Садыр Жапаров выступил за мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал страны ОДКБ объединить усилия для того, чтобы мирно урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об
этом он заявил в Минске на сессии Совета коллективной безопасности Организации, сообщает пресс-служба президента.

«С глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и гуманитарным кризисом в секторе Газа. Мы призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса», –отметил Садыр Жапаров.

По его словам, Кыргызстан выступает за консолидацию усилий мирового сообщества для мирного урегулирования сложившейся ситуации в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

По оценке Жапарова, геополитическая обстановка в мире показывает, что ситуация приобретает «все более сложный и противоречивый характер».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости найти новые решения по укреплению безопасности государств ОДКБ.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С таким заявлением выступил президент Кыргызстана на на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Цели председательства Беларуси в ОДКБ в целом достигнуты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.11.2023
Mir24.TV Belarus
23.11.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика