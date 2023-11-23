|
Садыр Жапаров выступил за мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке
23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал страны ОДКБ объединить усилия для того, чтобы мирно урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об
По его словам, Кыргызстан выступает за консолидацию усилий мирового сообщества для мирного урегулирования сложившейся ситуации в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
По оценке Жапарова, геополитическая обстановка в мире показывает, что ситуация приобретает «все более сложный и противоречивый характер».
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С таким заявлением выступил президент Кыргызстана на на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)