Садыр Жапаров выступил за мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал страны ОДКБ объединить усилия для того, чтобы мирно урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об

этом он заявил в Минске на сессии Совета коллективной безопасности Организации, сообщает пресс-служба президента.

«С глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и гуманитарным кризисом в секторе Газа. Мы призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса», –отметил Садыр Жапаров.

По его словам, Кыргызстан выступает за консолидацию усилий мирового сообщества для мирного урегулирования сложившейся ситуации в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

По оценке Жапарова, геополитическая обстановка в мире показывает, что ситуация приобретает «все более сложный и противоречивый характер».