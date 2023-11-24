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Глава ЦИК Беларуси рассказал партийцам о новациях избирательной кампании

24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава ЦИК Беларуси рассказал партийцам о новациях избирательной кампании
 Фото: МТРК «Мир»

Национальные наблюдатели смогут аккредитоваться вплоть до момента начала досрочного голосования. В феврале следующего года жители Беларуси впервые выберут сразу депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Об этом заявил председатель Центрального избирательного комитета республики Игорь Карпенко.

Он провел встречу с политическими партиями и общественными объединениями. Их представители смогут контролировать процесс выборов, а еще выдвигать своих кандидатов. Глава ЦИК сегодня объяснил партийцам новеллы избирательного кодекса и нюансы грядущей кампании. Активно участвовать намерены четыре партии. Одна из них новая.

«Партийная программа должна быть адаптирована и к реальным условиям жизнедеятельности того региона, если мы говорим об избрании депутатов местных советов. Если мы говорим о депутатах парламента, то здесь, наверное, тоже надо посмотреть с точки зрения видения партии тех актуальных законодательных актов, которые должны быть приняты в стране. Ведь страна не стоит на месте», – заявил Карпенко.

После единого дня голосования сформируют и новый орган власти – Всебелорусское народное собрание. Он начнет работу не позднее 25 апреля 2024 года. Делегатами станут 1200 человек. Беларусь сейчас активно готовится к избирательной кампании. К выборам будут образованы почти 1400 территориальных избирательных комиссий.



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В феврале следующего года жители республики впервые выберут сразу депутатов нижней палаты парламента и местных советов.
 
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