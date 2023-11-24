Союзные программы обсудили депутаты России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Реализацию Союзных программ в аграрной сфере обсудили депутаты Парламентского собрания Беларуси и России. К диалогу в онлайн-формате присоединились ученые и представители профильных министерств двух стран.

Речь шла о разработках инновационного оборудования и кормов для животноводческих комплексов, а также о развитии промышленного садоводства. Обсудили парламентарии и бюджет Союзных программ на 2024 год. Одна из основных задач Комиссии по аграрным вопросам – ускорение процесса внедрения новых технологий в реальный сектор экономики и координация работы специалистов двух стран.