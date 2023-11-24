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Союзные программы обсудили депутаты России и Беларуси
24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Реализацию Союзных программ в аграрной сфере обсудили депутаты Парламентского собрания Беларуси и России. К диалогу в онлайн-формате присоединились ученые и представители профильных министерств двух стран.
Речь шла о разработках инновационного оборудования и кормов для животноводческих комплексов, а также о развитии промышленного садоводства. Обсудили парламентарии и бюджет Союзных программ на 2024 год. Одна из основных задач Комиссии по аграрным вопросам – ускорение процесса внедрения новых технологий в реальный сектор экономики и координация работы специалистов двух стран.
В настоящее время Союзное государство работает над программой единой аграрной политики, а также формирует общие подходы ветеринарного и фитосанитарного контроля.
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Реализацию Союзных программ в аграрной сфере обсудили депутаты Парламентского собрания Беларуси и России.
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