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Союзные программы обсудили депутаты России и Беларуси

24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союзные программы обсудили депутаты России и Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Реализацию Союзных программ в аграрной сфере обсудили депутаты Парламентского собрания Беларуси и России. К диалогу в онлайн-формате присоединились ученые и представители профильных министерств двух стран.

Речь шла о разработках инновационного оборудования и кормов для животноводческих комплексов, а также о развитии промышленного садоводства. Обсудили парламентарии и бюджет Союзных программ на 2024 год. Одна из основных задач Комиссии по аграрным вопросам – ускорение процесса внедрения новых технологий в реальный сектор экономики и координация работы специалистов двух стран.

Политолог – о Союзном государстве:
«Без синхронизации объединения быть не может»
«Появляются новые программы, новые веяния. Развивается цифровизация. Ученые взаимодействуют на очень высоком уровне. Самое главное – задачи не дублируются. Каждая из стран берет лучшее от совместных наработок: российские ученые заимствуют у белорусских, белорусские – у российских», – рассказал председатель Комиссии Парламентского Собрания Беларуси и России по аграрным вопросам Николай Шевчук.

В настоящее время Союзное государство работает над программой единой аграрной политики, а также формирует общие подходы ветеринарного и фитосанитарного контроля.



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Реализацию Союзных программ в аграрной сфере обсудили депутаты Парламентского собрания Беларуси и России.
 
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