|
«Выезжаешь на линию – и ты прямо королева»: водитель электробуса из Беларуси – о работе и любви
24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Если бы вы проехали разочек на такой красивой технике, у вас бы глаз тоже горел!» – с восхищением рассказывает про свою 18-метровую машину Татьяна Будько.
Она – водитель электробуса. Более 20 лет была за рулем троллейбуса. И тут – «технологический» шаг вперед. Пересела на автобус с электрическим приводом. Татьяна сравнивает переход на новую технику с покупкой телефона последней модели. Здесь всегда одни плюсы.
«Ты пришла, села красиво, все для себя подготовила – и с удовольствием работаешь. Тебе не надо выходить из кабины, опускать токоприемники, менять угольные вставки, как в троллейбусе», – рассказывает нюансы работы водитель.
О том, почему стала водителем, Татьяна рассказывает одним словом: «мечта». В ее правах – категории на все виды транспорта. Но, как и у большинства, случаются дни, когда идти на работу не хочется совсем. Особенно, когда подъем в четыре утра. А нужно еще накраситься. И по пустым темным улицам – до автопарка.
Автобус послушно подчиняется рукам с ярко-малиновым маникюром. Выглядеть «на все сто» – правило, которое Татьяна не нарушала практически никогда. Так, много лет назад именно на работе она встретила свою любовь.
В сдержанный рассказ мужа Татьяна по-женски добавляет деталей. Говорит, в то время всегда ходила на каблуках. Не заметить такую блондинку в водительской кабине было невозможно. Там же со временем образовалась стопка записок с номерами телефонов от поклонников. Однажды вечером девушке взгрустнулось. Как из черного ящика она вытянула первый попавшийся набор цифр – и позвонила. Ирония судьбы или рука помощи фортуны – сейчас уже не важно – на том конце трубку поднял Евгений.
«Я по нему так скучаю, если бы вы знали! Всю неделю», – нежно обнимает мужа Татьяна.
«Когда вы сравните, как движется маленькая машина и как движется большая машина, вы поймете, насколько удобнее и надежнее ехать на длинной машине – она более устойчивая. Она более маневренная. На ней как-то спокойнее», – говорит Татьяна.
Она даже не думает менять профессию. Ведь как можно потерять то место, где ты в своей стихии.
«Я от этого получаю удовольствие. Вообще, если не получать удовольствие от работы, зачем тогда жить?» – говорит Татьяна Будько, заворачивая на длинной электрической машине в автобусный парк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Будько – водитель электробуса. Больше 20 лет – за рулем троллейбуса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)