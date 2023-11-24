«Выезжаешь на линию – и ты прямо королева»: водитель электробуса из Беларуси – о работе и любви

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Если бы вы проехали разочек на такой красивой технике, у вас бы глаз тоже горел!» – с восхищением рассказывает про свою 18-метровую машину Татьяна Будько.

Она – водитель электробуса. Более 20 лет была за рулем троллейбуса. И тут – «технологический» шаг вперед. Пересела на автобус с электрическим приводом. Татьяна сравнивает переход на новую технику с покупкой телефона последней модели. Здесь всегда одни плюсы.

«Ты пришла, села красиво, все для себя подготовила – и с удовольствием работаешь. Тебе не надо выходить из кабины, опускать токоприемники, менять угольные вставки, как в троллейбусе», – рассказывает нюансы работы водитель.





О том, почему стала водителем, Татьяна рассказывает одним словом: «мечта». В ее правах – категории на все виды транспорта. Но, как и у большинства, случаются дни, когда идти на работу не хочется совсем. Особенно, когда подъем в четыре утра. А нужно еще накраситься. И по пустым темным улицам – до автопарка.

«Приходишь, смотришь на свою машину: стоит сиротка такая, особенно зимой, заметенная. Приходишь – почистишь ее, в кабине уберешь, тапочки переоденешь – и все, ты выезжаешь на линию, ты прямо королева», – смеется Татьяна.

Автобус послушно подчиняется рукам с ярко-малиновым маникюром. Выглядеть «на все сто» – правило, которое Татьяна не нарушала практически никогда. Так, много лет назад именно на работе она встретила свою любовь.





«Я на остановке стоял, ехал тоже на работу. Татьяна всегда в это время подъезжала на остановку на троллейбусе. Вот так и получилось: раз увиделись, два раза увиделись. Потом как-то начали здороваться. Потом решил подойти, дать номер телефона, познакомиться. Вот и как-то так получилось – сейчас трое детей», – рассказывает историю первой встречи Евгений Будько, муж Татьяны.

В сдержанный рассказ мужа Татьяна по-женски добавляет деталей. Говорит, в то время всегда ходила на каблуках. Не заметить такую блондинку в водительской кабине было невозможно. Там же со временем образовалась стопка записок с номерами телефонов от поклонников. Однажды вечером девушке взгрустнулось. Как из черного ящика она вытянула первый попавшийся набор цифр – и позвонила. Ирония судьбы или рука помощи фортуны – сейчас уже не важно – на том конце трубку поднял Евгений.





«Я по нему так скучаю, если бы вы знали! Всю неделю», – нежно обнимает мужа Татьяна.

Ее муж по совместительству – напарник в кабине электробуса. Евгений – тоже водитель. Пара чередует смены на работе. Выходные совпадают. Так удается проводить их всей семьей. Водить электробус для женщин сегодня не редкость, уверяет Татьяна. Это несложно: техника – как машина с коробкой автомат, только габариты побольше.

«Когда вы сравните, как движется маленькая машина и как движется большая машина, вы поймете, насколько удобнее и надежнее ехать на длинной машине – она более устойчивая. Она более маневренная. На ней как-то спокойнее», – говорит Татьяна.

Она даже не думает менять профессию. Ведь как можно потерять то место, где ты в своей стихии.

«Я от этого получаю удовольствие. Вообще, если не получать удовольствие от работы, зачем тогда жить?» – говорит Татьяна Будько, заворачивая на длинной электрической машине в автобусный парк.



