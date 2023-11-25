Источник материала: ProBusiness

Может ли бизнес существовать без лидера? Любой ли основатель компании — лидер? Можно ли научиться быть лидером? Если первые два вопроса могут вызвать споры, то на последний есть вполне конкретный ответ: у всех лидеров в истории был набор определенных навыков, которые позволяли им лучше организовывать не только работу людей вокруг, но и самих себя. В сегодняшней подборке с подпиской от МТС «Книги с Литрес» мы предлагаем литературу, которая поможет развить подобные скилы, а также в целом углубит ваше понимание механизмов лидерства.

Управление рисками. Сергей Каледин

Лидер — это человек, который во многом является навигатором для своей компании. Так же, как когда-то матросы в «вороньем гнезде» вместе с картографами направляли корабли мимо опасных мелей, подводных скал и штормов, сегодня управленцы должны уметь провести свою компанию и команду через многочисленные риски изменчивого экономического моря современного мира. Для этого лидеру нужно обладать не только достаточным авторитетом, чтобы люди к нему прислушивались, но и знаниями в разных сферах, ведь кризис может грянуть с той стороны, откуда его ждешь в последнюю очередь.





Сергей Каледин, автор книги «Управление рисками» , взял на себя задачу создать емкое пособие для руководителей, которое поможет им не столько избежать кризисов, ведь это практически невозможно, сколько полноценно подготовиться к ним. Автор раскладывает по полочкам, какие трудности могут вас ждать на пути к успеху. Причем он старается учесть, как самые распространенные причины неудач, например, неправильное распределение финансов, так и более тонкие материи: внутриколлективные конфликты. Управление любого рода всегда будет связано с рисками, от них невозможно уйти, их нельзя игнорировать, но благодаря этой книге вы сможете разобраться в них раньше, чем они вас настигнут. Она поможет вам подготовиться к проблемам, а значит и вдохновить команду на преодоление любых трудностей. Ведь если готов руководитель, то готова и вся компания.

Книга Эффективного Лидера. Михаил Боднарук

Михаил Боднарук в своей новой книге задается вопросом, на который пытались найти ответ не одно столетие: каким должен быть идеальный лидер? Харизматик, агрессор, мечтатель, визионер, деспот, переговорщик — все эти типажи доминировали в разные исторические эпохи. Но почему-то в этих поисках универсальной формулы люди всегда забывали об одном очень важном факте: лидер это не про индивидуальность, а про команду. Вспоминая о знаменитых полководцах прошлого, мы в первую очередь думаем о них, а не о тех людях, которые их окружали. Говоря о Стиве Джобсе, мы сначала рассказываем об этой необычной личности, а потом уже упоминаем коллектив, который он построил. И это действительно проблема.





Эффективный лидер — это человек, который умеет управлять своим эго, не выпячивать его, а перенастраивать его таким образом, чтобы оно становилось полезным для всей команды. Другими словами, тот, кто живет устремлениями коллектива. Это человек для которого самореализацией становится успех компании. Эгоизм может дать хороший старт, но может и убить бизнес, поэтому для современного лидера важно отношение к людям, любовь к своему делу, умение распределять обязанности и многие другие аспекты, не связанные непосредственно с его личностью.

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«Книга Эффективного Лидера» — это сборник советов о том, как думать, как жить и как действовать, чтобы стать лучшим руководителем команды. Формат отдельных статей-советов делает это произведение идеальной настольной книгой руководителя, ведь ее не обязательно читать последовательно от корки до корки — достаточно лишь точечно обращаться к тем вопросам, которые волнуют вас в данный момент.

Управляя Временем. Алекс Крид

Не смотря на то, что сегодня руководителю в первую очередь нужно думать о команде, а не о себе, про саморазвитие также забывать не стоит. Настоящий лидер — человек, который умеет находить математически выверенный баланс между отточенностью собственных качеств и навыков, которые делают его ценным сотрудником компании, и совершенствованием эффективности команды. Человек-универсал, который может и выполнить свою работу, и организовать работу других, — вот таким сегодня видится образ идеального лидера. Но тут возникает проблема: как это все успевать?





Книга «Управляя Временем» дает ответ на этот вопрос. В ней Алекс Крид собрал советы по тайм-менеджменту из разных источников и составил из них практический курс по тому, как эффективнее организовать свое время. С одной стороны, эта книга выглядит достаточно типично: конкретные примеры того, как лучше расставлять приоритеты, распределять обязанности, преодолевать прокрастинацию и так далее. Но в то же время, есть и необычные моменты. Так, если большая часть книг по тайм-менеджменту похожа на совет включиться в безумную гонку, не жалея себя, то «Управляя Временем» напоминает нам, как важно уделять внимание и отдыху, например, медитации, прекрасно подходящей для очистки мыслей от лишнего мусора. Эта книга поможет вам не только быть более эффективным в бизнесе, но и в целом сбалансировать свою жизнь.

Лидерство третьего уровня: взгляд в глубину. Джеймс Клоусон

Лидерство и управление — это многопрофильная сфера, которая затрагивает сотни различных аспектов человеческой деятельности. Если вы хотите быть для своих подчиненных не просто формальным начальником, то вам нужно научиться вдохновлять их, понимать проблемы, находить очень тонкую грань между обесцениванием труда и справедливой критикой. Эта роль справедливо считается одной из самых сложных в бизнесе, хотя обывателю может показаться, что руководитель просто сидит в кресле и за просто так получает свои миллионы, иногда обедая в дорогих ресторанах ради заключения выгодных сделок. Однако это не значит, что правильному руководству и даже лидерству нельзя обучиться.





Книга «Лидерство третьего уровня: Взгляд в глубину» , написанная Джеймсом Клоусоном, представляет собой действительно титанический труд. Под одной обложкой собрано огромное количество информации. Можно сказать, что эта книга представляет собой одно из самых полных руководств по тому, как шаг за шагом научиться управлять командой, при этом подключив все три уровня влияния: видимую деятельность, сознательное мышление и подсознательные ценности, убеждения, представления и ожидания от окружающего мира. Методика, представленная в этой книге, используется во всем мире для обучения будущих глав крупнейших компаний. Но самое ценное в этом издании то, что теория тесно переплетена с практикой: рабочая тетрадь и задания позволят вам записывать свои успехи и отслеживать уровень, а мини-практикумы помогут теорию воплотить в жизнь. Бесценная книга для всех, кто готов примерить на себя роль руководителя.

Топ секретов управления компанией. Максим Катаев

Нам всем хочется найти простые ответы на свои вопросы. Некий «философский камень», который не только одним махом решит все наши проблемы, но и превратит их в «золото». Причем желательно, чтобы итоговая масса золота была больше, чем масса проблемы. К сожалению, философский камень — не более чем фантазия средневековых алхимиков, поэтому проблемы приходится решать, а деньги — зарабатывать. Но это не значит, что нет путей делать это эффективнее, чем вы делаете сейчас.





В своей книге «Топ секретов управления компанией» Максим Катаев рассказывает о простых, но чрезвычайно мощных стратегиях для управления бизнесом. Прочитав это издание, мы не только узнаете больше о правильном руководстве и искусстве решать проблемы, но и, возможно, обнаружите некоторые ошибки, которые в итоге приводили к провалам разных масштабов.

Максим Катаев умеет грамотно структурировать материал и подает его в сжатой, крайне удобной для понимания и усвоения форме. А в совокупности с ценностью собранной здесь информации, книга сразу же переходит в раздел «must-read» для всех, кто так или иначе связан с бизнесом в целом и руководством в частности. Особенно она актуальна для тех, кто хочет обновить свое видение политики компании, а также не боится посмотреть на себя со стороны и признать некоторые неудачные решения.