|
Эффективное руководство — залог успеха компании. 5 книг о том, как стать настоящим лидером
25.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Может ли бизнес существовать без лидера? Любой ли основатель компании — лидер? Можно ли научиться быть лидером? Если первые два вопроса могут вызвать споры, то на последний есть вполне конкретный ответ: у всех лидеров в истории был набор определенных навыков, которые позволяли им лучше организовывать не только работу людей вокруг, но и самих себя. В сегодняшней подборке с подпиской от
Управление рисками. Сергей Каледин
Лидер — это человек, который во многом является навигатором для своей компании. Так же, как когда-то матросы в «вороньем гнезде» вместе с картографами направляли корабли мимо опасных мелей, подводных скал и штормов, сегодня управленцы должны уметь провести свою компанию и команду через многочисленные риски изменчивого экономического моря современного мира. Для этого лидеру нужно обладать не только достаточным авторитетом, чтобы люди к нему прислушивались, но и знаниями в разных сферах, ведь кризис может грянуть с той стороны, откуда его ждешь в последнюю очередь.
Сергей Каледин, автор
Книга Эффективного Лидера. Михаил Боднарук
Михаил Боднарук в своей
Эффективный лидер — это человек, который умеет управлять своим эго, не выпячивать его, а перенастраивать его таким образом, чтобы оно становилось полезным для всей команды. Другими словами, тот, кто живет устремлениями коллектива. Это человек для которого самореализацией становится успех компании. Эгоизм может дать хороший старт, но может и убить бизнес, поэтому для современного лидера важно отношение к людям, любовь к своему делу, умение распределять обязанности и многие другие аспекты, не связанные непосредственно с его личностью.
«Книга Эффективного Лидера» — это сборник советов о том, как думать, как жить и как действовать, чтобы стать лучшим руководителем команды. Формат отдельных статей-советов делает это произведение идеальной настольной книгой руководителя, ведь ее не обязательно читать последовательно от корки до корки — достаточно лишь точечно обращаться к тем вопросам, которые волнуют вас в данный момент.
Управляя Временем. Алекс Крид
Не смотря на то, что сегодня руководителю в первую очередь нужно думать о команде, а не о себе, про саморазвитие также забывать не стоит. Настоящий лидер — человек, который умеет находить математически выверенный баланс между отточенностью собственных качеств и навыков, которые делают его ценным сотрудником компании, и совершенствованием эффективности команды. Человек-универсал, который может и выполнить свою работу, и организовать работу других, — вот таким сегодня видится образ идеального лидера. Но тут возникает проблема: как это все успевать?
Лидерство третьего уровня: взгляд в глубину. Джеймс Клоусон
Лидерство и управление — это многопрофильная сфера, которая затрагивает сотни различных аспектов человеческой деятельности. Если вы хотите быть для своих подчиненных не просто формальным начальником, то вам нужно научиться вдохновлять их, понимать проблемы, находить очень тонкую грань между обесцениванием труда и справедливой критикой. Эта роль справедливо считается одной из самых сложных в бизнесе, хотя обывателю может показаться, что руководитель просто сидит в кресле и за просто так получает свои миллионы, иногда обедая в дорогих ресторанах ради заключения выгодных сделок. Однако это не значит, что правильному руководству и даже лидерству нельзя обучиться.
Топ секретов управления компанией. Максим Катаев
Нам всем хочется найти простые ответы на свои вопросы. Некий «философский камень», который не только одним махом решит все наши проблемы, но и превратит их в «золото». Причем желательно, чтобы итоговая масса золота была больше, чем масса проблемы. К сожалению, философский камень — не более чем фантазия средневековых алхимиков, поэтому проблемы приходится решать, а деньги — зарабатывать. Но это не значит, что нет путей делать это эффективнее, чем вы делаете сейчас.
В своей
Максим Катаев умеет грамотно структурировать материал и подает его в сжатой, крайне удобной для понимания и усвоения форме. А в совокупности с ценностью собранной здесь информации, книга сразу же переходит в раздел «must-read» для всех, кто так или иначе связан с бизнесом в целом и руководством в частности. Особенно она актуальна для тех, кто хочет обновить свое видение политики компании, а также не боится посмотреть на себя со стороны и признать некоторые неудачные решения.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Может ли бизнес существовать без лидера? Любой ли основатель компании - лидер? Можно ли научиться быть лидером?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)