ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Туристический автобус столкнулся с фурой в Беларуси

25.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автобус с туристами столкнулся с фурой на севере Беларуси. Шесть пассажиров и водитель автобуса доставлены в больницу. Об этом сообщили в МВД республики.

ДТП случилось около 21:00 на автодороге М-8 (граница Российской Федерации –Витебск – Гомель) неподалеку от деревни Вархи. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель автобуса. Он совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовиком.

В салоне находились 26 человек, из них два водителя. Пассажиры покинули автобус самостоятельно, одному из водителей потребовалась помощь спасателей. Позже шесть человек и водитель были госпитализированы в больницу в Витебске. Остальные пассажиры отправлены домой другим транспортом автопарка.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском произошло столкновение микроавтобуса с пассажирами и малолитражного грузовика. В результате погибли два человека. Еще 14 пассажиров пострадали.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть пассажиров и водитель госпитализированы в больницу в Витебске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эффективное руководство — залог успеха компании. 5 книг о том, как стать настоящим лидером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2023
Mir24.TV Belarus
25.11.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика