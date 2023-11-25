|
Туристический автобус столкнулся с фурой в Беларуси
25.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Автобус с туристами столкнулся с фурой на севере Беларуси. Шесть пассажиров и водитель автобуса доставлены в больницу. Об этом сообщили в МВД республики.
ДТП случилось около 21:00 на автодороге М-8 (граница Российской Федерации –Витебск – Гомель) неподалеку от деревни Вархи. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель автобуса. Он совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовиком.
Ранее сообщалось, что под Новосибирском
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть пассажиров и водитель госпитализированы в больницу в Витебске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)