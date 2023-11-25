Туристический автобус столкнулся с фурой в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автобус с туристами столкнулся с фурой на севере Беларуси. Шесть пассажиров и водитель автобуса доставлены в больницу. Об этом сообщили в МВД республики.

ДТП случилось около 21:00 на автодороге М-8 (граница Российской Федерации –Витебск – Гомель) неподалеку от деревни Вархи. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель автобуса. Он совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовиком.