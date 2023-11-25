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Минск начал подготовку к Новому году

25.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси уже начали готовиться к Новому году и Рождеству: устанавливают елки, наряжают витрины. В магазинах появились новогодние игрушки. Какие варианты украшений популярны у белорусов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Полярные медведи и щелкунчики. На выбор: километры гирлянд и новогодние игрушки всех форм и размеров. Здесь – более 10 тысяч наименований. Покупатели уже присматриваются к ассортименту.

«Яркое что-то начинается, новогоднее», – сказала посетитель магазина с новогодними украшениями Антонина.

«Люблю и стеклянные игрушки, как в Советском союзе: шишечки, сосулечки. Сейчас уже постепенно покупаем – желательно заранее начинать готовиться, чтобы продлить праздничное настроение», – рассказала жительница Минска Ирина.

За новогодними украшениями в Минск приезжают со всей страны. Здесь самый богатый выбор атрибутики. Тренды этого года: яркие и уникальные елочные игрушки. Чем больше деталей, тем лучше. Почетное место на полках и у главного символа грядущего года – зеленого дракона.

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Рисовать эскизы и создавать фигурки дизайнеры начали еще летом. Главный критерий – разнообразие.

«Все зависит, в первую очередь, от размера и стилистики елки, которую вы выбираете. Следующий фактор – это игрушки. Ручная работа, конечно, будет стоить дороже. Если выбирать заводские наборы, то будет намного дешевле. Кроме того, они из пластмассы. Это тоже стоит учитывать», – отметила продавец столичного магазина Алина Драгун.

О приближении праздников напоминают и улицы столицы. Сияют витрины магазинов, новогодние гирлянды, фонарные украшения. Готовят в городе сюрпризы и для любителей праздничных селфи. Для них возведут тематические города.

«Это город из восьми габаритных домов, самый высокий из которых достигает 11 метров. В каждом из этих домиков будут гореть окна. Будет много мест, куда прийти, где отдохнуть, что посмотреть и где сфотографироваться. Это место прогулок, своего рода бульвар для всех тех, кто придет на елку», – заявила начальник отдела дизайна Татьяна Бугоркова.

Скоро на площадях «вырастут» новогодние елки. В этом году их будет 27. Каждая – с особым дизайном и задумкой. Полностью к праздникам Минск будет готов уже к середине декабря. Тогда же на центральной площади установят и главную елку страны. Праздничную подсветку города в Минске обещают включить через две-три недели.



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Теги: Минск
 
 
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За новогодними украшениями в столицу Беларуси приезжают со всей страны. Здесь самый богатый выбор праздничной атрибутики.
 
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