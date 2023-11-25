Минск начал подготовку к Новому году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси уже начали готовиться к Новому году и Рождеству: устанавливают елки, наряжают витрины. В магазинах появились новогодние игрушки. Какие варианты украшений популярны у белорусов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Полярные медведи и щелкунчики. На выбор: километры гирлянд и новогодние игрушки всех форм и размеров. Здесь – более 10 тысяч наименований. Покупатели уже присматриваются к ассортименту.

«Яркое что-то начинается, новогоднее», – сказала посетитель магазина с новогодними украшениями Антонина.

«Люблю и стеклянные игрушки, как в Советском союзе: шишечки, сосулечки. Сейчас уже постепенно покупаем – желательно заранее начинать готовиться, чтобы продлить праздничное настроение», – рассказала жительница Минска Ирина.

За новогодними украшениями в Минск приезжают со всей страны. Здесь самый богатый выбор атрибутики. Тренды этого года: яркие и уникальные елочные игрушки. Чем больше деталей, тем лучше. Почетное место на полках и у главного символа грядущего года – зеленого дракона.

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