Погода в СНГ: в Беларусь пришла зима, в Кыргызстане держится 20-градусное тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за сильного снегопада в Кишиневе перебои с электроснабжением, в школах объявлен выходной. Не лучше ситуация и в районах страны: деревья не выдерживают тяжести снега и падают. О ситуации в других странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

В Беларусь пришла зима. На большей части страны снег и порывистый ветер. Температура опустилась до минус восьми.

Дороги покрываются первым льдом. Их уже начали посыпать соляной смесью. Этой зимой на некоторых улицах столицы протестируют менее агрессивный состав. Его разработали белорусские ученые. Предполагается, что она на 30% снизит воздействие не только на обувь, но и на железобетонные строения и зеленые насаждения. Итоги пилотного проекта подведут летом, когда расцветут деревья.

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