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Погода в СНГ: в Беларусь пришла зима, в Кыргызстане держится 20-градусное тепло
27.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за сильного снегопада в Кишиневе перебои с электроснабжением, в школах объявлен выходной. Не лучше ситуация и в районах страны: деревья не выдерживают тяжести снега и падают. О ситуации в других странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Беларусь
В Беларусь пришла зима. На большей части страны снег и порывистый ветер. Температура опустилась до минус восьми.
Дороги покрываются первым льдом. Их уже начали посыпать соляной смесью. Этой зимой на некоторых улицах столицы протестируют менее агрессивный состав. Его разработали белорусские ученые. Предполагается, что она на 30% снизит воздействие не только на обувь, но и на железобетонные строения и зеленые насаждения. Итоги пилотного проекта подведут летом, когда расцветут деревья.
Казахстан
К суровым морозам готовятся на востоке страны. Спасатели провели зимние учения – эвакуировали людей, которые по легенде попали в снежный плен. Они вытаскивали машину из-подо льда, а кинологи вместе с собаками искали пастуха, который потерялся из-за метели. Сотрудники показали возможности высокопроходимой техники, быстро развернули полевой госпиталь и палаточный лагерь.
Кыргызстан
В Бишкеке солнечно и тепло. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. В окрестностях Бишкека снега нет даже в горах, он быстро тает из-за плюсовой температуры. В поисках зимы кыргызстанцы уезжают в Иссык-Кульскую область.
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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