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Генпрокуратура Беларуси представила издание о геноциде жителей в годы Великой Отечественной
27.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Генпрокуратура Беларуси представила новый сборник материалов на тему
Уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной Генеральная прокуратура расследует уже два с половиной года. За это время нашли не одну сотню ранее неизвестных братских могил и тысячи уничтоженных населенных пунктов.
Пополнился и список карательных операций. Если раньше известно было о 140, теперь их не менее 187. Новые факты собрали вместе и выпустили историческое издание.
«В данном издании приведены доказательства о том, как нацистские оккупанты подготавливали из числа националистически настроенной молодежи будущих карателей, которые должны были оказывать им пособничество в реализации политики геноцида белорусского народа. Для этих целей нацистские преступники создавали разведывательно-диверсионные школы», – сказала старший прокурор управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси Валерия Таратынко.
Накануне недалеко от Минска перезахоронили останки более чем 700 человек. Они были замучены фашистскими оккупантами. Среди погибших военные и мирные жители. Многих похоронили заживо.
Кроме этого, специалисты узнали, что за рубежом успели скрыться тысячи оккупантов и пособников. На их счету содействие в разрушающих акциях во время Великой Отечественной войны.
Это уже третье издание из серии о геноциде белорусского народа. Книги издают не только на русском, но и на английском языке.
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Уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной Генеральная прокуратура расследует уже два с половиной года.
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