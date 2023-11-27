Генпрокуратура Беларуси представила издание о геноциде жителей в годы Великой Отечественной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генпрокуратура Беларуси представила новый сборник материалов на тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной. Вместе с историками и архивистами следователи продолжают искать доказательства преступлений фашистов, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной Генеральная прокуратура расследует уже два с половиной года. За это время нашли не одну сотню ранее неизвестных братских могил и тысячи уничтоженных населенных пунктов.

Пополнился и список карательных операций. Если раньше известно было о 140, теперь их не менее 187. Новые факты собрали вместе и выпустили историческое издание.

«В данном издании приведены доказательства о том, как нацистские оккупанты подготавливали из числа националистически настроенной молодежи будущих карателей, которые должны были оказывать им пособничество в реализации политики геноцида белорусского народа. Для этих целей нацистские преступники создавали разведывательно-диверсионные школы», – сказала старший прокурор управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси Валерия Таратынко.

Накануне недалеко от Минска перезахоронили останки более чем 700 человек. Они были замучены фашистскими оккупантами. Среди погибших военные и мирные жители. Многих похоронили заживо.

«Эти ямы дышали по несколько недель, об этом говорят свидетели. Земля дышала. То есть там еще лежали люди. За эти годы найдено более 400 таких братских могил, но это далеко не полная цифра. Нам предстоит еще не один год осматривать, вскрывать захоронения», – отметил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

Кроме этого, специалисты узнали, что за рубежом успели скрыться тысячи оккупантов и пособников. На их счету содействие в разрушающих акциях во время Великой Отечественной войны.



Расследование дела продолжится. Генеральная прокуратура планирует изучить все возможные случаи геноцида белорусского народа.

Это уже третье издание из серии о геноциде белорусского народа. Книги издают не только на русском, но и на английском языке.