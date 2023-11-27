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«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане

27.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане
Фото предоставлены героем статьи.

Сеть тренажерных клубов GYM24 «зашла» в Беларусь 5 лет назад. Ее владелец Адонис Григаравичюс уже рассказывал, как даже в кризис развивать бизнес и как его оцифровать. А недавно компания открыла четвертый клуб в необычном месте — в помещении когда-то самого знаменитого казино Минска «Белая Вежа». Директор по маркетингу сети Валентина Монак рассказала «Про бизнес» про нынешние сложности сферы, «фишки» нового зала и нюансы привлечения аудитории.

«В Минске большая проблема с площадями, которые подходят под наши залы»

— Четвертый зал сети GYM24 открылся 4 июля 2023 года. Рост сети — это необходимость, так как поток посещаемости растет, и наши существующие залы уже с трудом с ним справляются.

В Минске большая проблема с площадями, которые подходят под наши залы. Мы ищем помещения от 1000 кв. метров, с большими окнами, высокими потолками с хорошей вентиляцией, которую при возможности можно усилить. Важный фактор — наличие парковки. Изначально мы рассматривали помещения только рядом с метро, но тех, которые удовлетворяют нашим требованиям, совсем мало.

«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане
Валентина Монак, директор по маркетингу сети GYM24.

Место для нового зала выбрали в здании, которое все знают как «Белая Вежа». Изначально было сомнения — рядом же нет метро. И люди привыкли, что тут было казино, как они воспримут появление спортивного зала и тренажеров? Пытались назвать этот зал «Машерова», но решили провести голосование в социальных сетях. В итоге большинство проголосовало за «Белую Вежу». И еще до открытия мы увидели интерес к новой локации.

На предпродаже (когда еще велись ремонтные работы) мы выставили 300 долгосрочных абонементов. Первые абонементы были с бонусами — например, при покупке 3 месяцев доступа давали 1 месяц в подарок. Клиенты также могли получить дополнительные бонусы по секретному промо-коду. Все абонементы были распроданы за полторы недели.

«Снесли все, что можно»

Ремонт начали в ноябре 2022 года. Сразу разрушили стены — все, что можно было демонтировать. Получилось в итоге единое пространство, а также большая приватная комната для растяжки (70 м2). Общая площадь зала — 1200 кв. метров.

На открытие зала ушло примерно $ 300 тысяч и 7 месяцев подготовки. Планируем, что окупаемость зала составит около 2 лет.

Дизайном и световым оформлением занимались приглашенные специалисты, а зонирование зала и подбор оборудование осуществляли собственными силами. Из опыта сформировалось четкое понимание, как должна быть организована логистика в зале, какие тренажеры должны дублироваться и т.д.

«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане

«Фишки» зала:

  1. Мы специально оставили некоторые «казиношные» элементы интерьера, например паркет в коридоре: он был в хорошем состоянии. Отдельно сделали фотозону: от ночного клуба в «наследство» достался подиум, который решили обыграть зеркалами в полный рост, а также установили пилон, который служит центром притяжения и около него охотно фотографируются — как женщины, так и мужчины.«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане
  2. Большая просторная зона растяжки. Она изолирована от основного помещения, поэтому там максимально комфортно проводить разминку перед тренировкой или расслабиться после. Мы наблюдаем, что такие помещения становятся все более востребованными в тренажерных залах, а для клиентов — это один из факторов выбора фитнес-клуба.
  3. Зона единоборств с матами и грушей. Исходя из опыта, это уже must-have в любом фитнес-клубе. Клиенты могут заниматься, как самостоятельно или индивидуально с тренером, так и посещать групповые занятия по фитбоксу. Кстати, сейчас мы планируем открыть новое направление Lady Boxing, где занятия боксом будут совмещены с упражнениями на гибкость, растяжку, мобильность, скорость и координацию.
  4. Самые популярные тренажеры в нескольких экземплярах, чтобы избежать очередей даже в час пик. Всего в новом зале около 150 тренажеров. Для нового клуба крайне важно получать обратную связь как от тренеров, так и от клиентов: какого оборудования или инвентаря не хватает, какой бы тренажер они хотели видеть. Мы стараемся максимально быстро реагировать на просьбы и доукомплектовывать тренажерный зал.
  5. Двухъярусные раздевалки. Чтобы гостям было удобно, мы сделали двухъярусные раздевалки. В них 162 шкафчика в мужской раздевалке и 152 — в женской. Все они на кодовых замках, то есть ключи не нужны.
  6. Вход по сканированию лица. Вход, как и во всех залах, осуществляется по фото — это удобно и экономит время посетителей. Достаточно, чтобы вас сфотографировали в одном клубе — система распознает вас во всех клубах сети.«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане
  7. Бесплатная парковка, на которой всегда есть свободные места. Для центра города это огромная роскошь.
  8. Пробное посещение с 8:00 до 14:00 для всех новых клиентов бесплатно. Покупка абонемента для этого не требуется, только регистрация на сайте.
  9. Абонементы. Стоимость безлимитного абонемента стартует от 49 руб/месяц. Абонементы на 6 и 12 месяцев — сетевые, по ним можно ходить во все 4 клуба GYM24 без дополнительной оплаты.

«Для наших клиентов спорт — ежедневная рутина, а не марафон „похудеть к Новому году или морю“»

Некоторые клиенты пришли в этот зал из-за ностальгии — раньше они были завсегдатаями клуба, поэтому решили ходить тренироваться именно сюда. Но мы получаем сообщения и такого плана: «Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Относимся к этому с долей юмора.

В новый зал пришла достаточно теплая аудитория. Около 30% — текущие клиенты (которым новый зал был ближе географически) и те, кто ранее занимались в нашей сети. 70% — новая аудитория. На 60% это мужчины, 40% — женщины.

«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане

Их всех объединяет не доход и семейное положение, а привычки, поведенческие паттерны и окружение. Для них спорт — ежедневная рутина, а не марафон «похудеть к Новому году или морю». Именно поэтому им важно не иметь ограничений в тренировках. Кому-то удобно заниматься после работы, кому-то — ночью, кому-то — ранним утром.

Также ушла в прошлое эпоха «накачать бицепсы по 55 см». Люди приходят в зал, чтобы чувствовать себя лучше. Занятия укрепляют мышечный корсет, а это нужно сейчас многим — сидячий образ жизни, проблемы со спиной из-за компьютера, грыжи. Кроме того, необходимость справляться со стрессом и «перегружать мозги» никто не отменял.

Каналы продвижения

Основные каналы нашего продвидения:

  1. Сайт. Особенно радует, что все больше и больше новых посетителей приходит по прямым запросам — это значит, что бренд становится популярным и узнаваемым.
  2. Instagram. У нас более 20 тысяч подписчиков в этой соцсети. Комбинируем типы контента: коммерческого у нас не боле 20%. В экспертных публикациях — подборки тренировок и упражнений, лайфхаки, обучение технике выполнения, развенчание мифов о тренировках.

    Рекордное сохранение набрал пост про то, как не «заржаветь» на рабочем месте — там были варианты разминки, которую можно делать. Очевидно, среди наших подписчиков много офисных работников.

Стандартные лидеры по просмотрам — публикации с юмором. Мы как пишем собственные сценарии для таких роликов, так и подхватываем тренды (часто дополняем их своими сюжетами). Больше 300 тысяч просмотров набрал ролик по нашему сценарию «какие фразы тренера бесят клиентов».

«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане

В TikTok пока тестируем разные форматы контента. Если раньше миллионы просмотров набирали исключительно юмористические ролики, то сейчас это видео из серии «бери и делай», советы, которые можно быстро применить в своих тренировках.

  1. Из платных источников используем контекстную и таргетированную рекламу в Instagram.

Тенденции в сфере фитнеса:

  1. Снижение сезонности: если раньше поток клиентов летом мог сократиться вдвое, то сейчас он снижается в среднем на 20% (с середины июля до середины августа). Ранее средний процент продления абонементов был в среднем 60%, то сейчас — 75−80%.
  2. Мы не видим увеличения популярности онлайн-тренировок (как многие прогнозировали). Но не отрицаем комбо: онлайн+ зал. Онлайн-часть забирает на себя программу тренировок, а в зале отрабатываются практические навыки. В нашей сети популярностью пользуются гибридные форматы.
  3. Можем говорить о возвращении и даже росте посещаемости по сравнению с доковидным периодом (по залам это от 18 до 27%), от 500 до 700 (на пике) человек в день.
  4. Важность коррекционного тренинга, растяжки, деликатных силовых тренировок возрастает. Подход к тренировкам изменился: теперь это комбинация силовых тренировок с растяжкой и даже элементы коррекционного тренинга и выстраивания биомеханики движения.«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане
  5. Наблюдаем прирост новичков (тех, кто ранее не посещал тренажерный зал вообще). Во всех наших залах мы делаем большой упор на тех, кто впервые пришел заниматься в тренажерный зал. Клиентам нужно помогать адаптироваться, и это наша основная цель. Во-первых, научить их тренироваться правильно, во-вторых — создать доступные форматы тренировок с тренером, а в-третьих, помочь преодолеть страхи перед «тренажеркой».
  6. Геймификация и ивенты в тренажерных залах. Клиентам нравятся соревнования: как классические, так и в других форматах. Так, мы организовывали для девушек на 8 марта фитнес-квест, они выполняли задания, искали подсказки, чтобы найти код шкафчика, где их ждал подарок-сюрприз. А празднования Дней Рождения зала уже стало традиционным праздником, который ждут клиенты: соревнования, конкурсы (не только спортивные), дегустации (пп-тортики — фаворит), много подарков и сюрпризов.

Сложности в сфере фитнеса:

1. Персонал. Одной из основных проблем остается поиск персонала. Для нас важны не только опыт, образование и компетенции тренера, но и умение работать в команде, а также соблюдение разработанных в компании стандартов работы. Сейчас тренер не только проводит персональные тренировки: он должен участвовать в съемках контента, следить за порядком в зале, помогать самостоятельно занимающимся клиентам, если у них возникают вопросы. К сожалению, не все готовы или хотят так работать. Также изменения в законодательстве (аккредитация тренеров и фитнес-клубов) повышает барьер входа в отрасль, а значит, и усложняет процесс подбора персонала.

«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане

В каждом клубе у нас от 15 до 20 тренеров-партнеров. В основном это мужчины (65%), их средний возраст 25−40 лет.

2. Тенденция на покупку «коротких» абонементов (разовые, недельные, 1 месяц). Если раньше доля долгосрочных абонементов в общем количестве достигала 50−55%, то сейчас это 25−30%. Первое снижение случилось в ковид, второе — в 2022 году. И для фитнес-отрасли это имеет свои риски: трудности с финансовым планированием (клиенты могут перестать посещать клуб в любой момент), в то время как долгосрочные абонементы обеспечивают стабильный источник доходов.

3. Снижение лояльности. Долгосрочные абонементы способствуют повышению лояльности клиентов, так как они создают чувство привязанности к фитнес клубу: фомируется окружение, в знакомой обстановке тренироваться комфортнее. Месячные абонементы не формируют такого чувства и позволяют клиентам легко менять клубы в поисках лучших условий или цен. Это все приводит к увеличению маркетинговых затрат на привлечение новых клиентов.

4. Рост конкуренции. Последний год мы наблюдаем четкую тенденцию — постоянный рост количества фитнес-клубов, тренажерных залов и фитнес-студий. Одних это стимулирует улучшать сервис, работать с лояльностью клиентов, создавать новые продукты. Других, наоборот, — снижать цены, чтобы переманить посетителей фитнес-клубов конкурентов. Это все, конечно, в итоге отражается на рентабельности отрасли в целом. Мы, например, редко проводим акции и никогда не делаем скидок на абонементы, зато работаем над созданием новых продуктов и улучшаем сервис.

«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане

Планы

В планах — открыть 5-й зал. Собираемся запустить Школу GYM24 для тех, кто хочет научиться тренироваться самостоятельно. Проект будет состоять из теоретической части с обучающими видео с практической отработкой в зале.

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Теги: Минск
 
 
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Сеть тренажерных клубов GYM24 «зашла» в Беларусь 5 лет назад. Ее владелец Адонис Григаравичюс уже рассказывал, как даже в кризис развивать бизнес и как его оцифровать....
 
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