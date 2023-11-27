|
«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане
27.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сеть тренажерных клубов GYM24 «зашла» в Беларусь 5 лет назад. Ее владелец Адонис Григаравичюс уже рассказывал,
«В Минске большая проблема с площадями, которые подходят под наши залы»
— Четвертый зал сети GYM24 открылся 4 июля 2023 года. Рост сети — это необходимость, так как поток посещаемости растет, и наши существующие залы уже с трудом с ним справляются.
В Минске большая проблема с площадями, которые подходят под наши залы. Мы ищем помещения от 1000 кв. метров, с большими окнами, высокими потолками с хорошей вентиляцией, которую при возможности можно усилить. Важный фактор — наличие парковки. Изначально мы рассматривали помещения только рядом с метро, но тех, которые удовлетворяют нашим требованиям, совсем мало.
Место для нового зала выбрали в здании, которое все знают как «Белая Вежа». Изначально было сомнения — рядом же нет метро. И люди привыкли, что тут было казино, как они воспримут появление спортивного зала и тренажеров? Пытались назвать этот зал «Машерова», но решили провести голосование в социальных сетях. В итоге большинство проголосовало за «Белую Вежу». И еще до открытия мы увидели интерес к новой локации.
На предпродаже (когда еще велись ремонтные работы) мы выставили 300 долгосрочных абонементов. Первые абонементы были с бонусами — например, при покупке 3 месяцев доступа давали 1 месяц в подарок. Клиенты также могли получить дополнительные бонусы по секретному промо-коду. Все абонементы были распроданы за полторы недели.
«Снесли все, что можно»
Ремонт начали в ноябре 2022 года. Сразу разрушили стены — все, что можно было демонтировать. Получилось в итоге единое пространство, а также большая приватная комната для растяжки (70 м2). Общая площадь зала — 1200 кв. метров.
На открытие зала ушло примерно $ 300 тысяч и 7 месяцев подготовки. Планируем, что окупаемость зала составит около 2 лет.
Дизайном и световым оформлением занимались приглашенные специалисты, а зонирование зала и подбор оборудование осуществляли собственными силами. Из опыта сформировалось четкое понимание, как должна быть организована логистика в зале, какие тренажеры должны дублироваться и т.д.
«Фишки» зала:
«Для наших клиентов спорт — ежедневная рутина, а не марафон „похудеть к Новому году или морю“»
Некоторые клиенты пришли в этот зал из-за ностальгии — раньше они были завсегдатаями клуба, поэтому решили ходить тренироваться именно сюда. Но мы получаем сообщения и такого плана: «Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Относимся к этому с долей юмора.
В новый зал пришла достаточно теплая аудитория. Около 30% — текущие клиенты (которым новый зал был ближе географически) и те, кто ранее занимались в нашей сети. 70% — новая аудитория. На 60% это мужчины, 40% — женщины.
Их всех объединяет не доход и семейное положение, а привычки, поведенческие паттерны и окружение. Для них спорт — ежедневная рутина, а не марафон «похудеть к Новому году или морю». Именно поэтому им важно не иметь ограничений в тренировках. Кому-то удобно заниматься после работы, кому-то — ночью, кому-то — ранним утром.
Также ушла в прошлое эпоха «накачать бицепсы по 55 см». Люди приходят в зал, чтобы чувствовать себя лучше. Занятия укрепляют мышечный корсет, а это нужно сейчас многим — сидячий образ жизни, проблемы со спиной из-за компьютера, грыжи. Кроме того, необходимость справляться со стрессом и «перегружать мозги» никто не отменял.
Каналы продвижения
Основные каналы нашего продвидения:
Стандартные лидеры по просмотрам — публикации с юмором. Мы как пишем собственные сценарии для таких роликов, так и подхватываем тренды (часто дополняем их своими сюжетами). Больше 300 тысяч просмотров набрал ролик по нашему сценарию «какие фразы тренера бесят клиентов».
В TikTok пока тестируем разные форматы контента. Если раньше миллионы просмотров набирали исключительно юмористические ролики, то сейчас это видео из серии «бери и делай», советы, которые можно быстро применить в своих тренировках.
Тенденции в сфере фитнеса:
Сложности в сфере фитнеса:
1. Персонал. Одной из основных проблем остается поиск персонала. Для нас важны не только опыт, образование и компетенции тренера, но и умение работать в команде, а также соблюдение разработанных в компании стандартов работы. Сейчас тренер не только проводит персональные тренировки: он должен участвовать в съемках контента, следить за порядком в зале, помогать самостоятельно занимающимся клиентам, если у них возникают вопросы. К сожалению, не все готовы или хотят так работать. Также изменения в законодательстве (аккредитация тренеров и фитнес-клубов) повышает барьер входа в отрасль, а значит, и усложняет процесс подбора персонала.
В каждом клубе у нас от 15 до 20 тренеров-партнеров. В основном это мужчины (65%), их средний возраст 25−40 лет.
2. Тенденция на покупку «коротких» абонементов (разовые, недельные, 1 месяц). Если раньше доля долгосрочных абонементов в общем количестве достигала 50−55%, то сейчас это 25−30%. Первое снижение случилось в ковид, второе — в 2022 году. И для фитнес-отрасли это имеет свои риски: трудности с финансовым планированием (клиенты могут перестать посещать клуб в любой момент), в то время как долгосрочные абонементы обеспечивают стабильный источник доходов.
3. Снижение лояльности. Долгосрочные абонементы способствуют повышению лояльности клиентов, так как они создают чувство привязанности к фитнес клубу: фомируется окружение, в знакомой обстановке тренироваться комфортнее. Месячные абонементы не формируют такого чувства и позволяют клиентам легко менять клубы в поисках лучших условий или цен. Это все приводит к увеличению маркетинговых затрат на привлечение новых клиентов.
4. Рост конкуренции. Последний год мы наблюдаем четкую тенденцию — постоянный рост количества фитнес-клубов, тренажерных залов и фитнес-студий. Одних это стимулирует улучшать сервис, работать с лояльностью клиентов, создавать новые продукты. Других, наоборот, — снижать цены, чтобы переманить посетителей фитнес-клубов конкурентов. Это все, конечно, в итоге отражается на рентабельности отрасли в целом. Мы, например, редко проводим акции и никогда не делаем скидок на абонементы, зато работаем над созданием новых продуктов и улучшаем сервис.
Планы
В планах — открыть 5-й зал. Собираемся запустить Школу GYM24 для тех, кто хочет научиться тренироваться самостоятельно. Проект будет состоять из теоретической части с обучающими видео с практической отработкой в зале.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Было нормальное казино и ресторан, а сделали непонятно что». Почему сеть фитнес-клубов GYM24 открыла зал на месте знаменитой «Белой Вежи» и как на это отреагировали минчане
Сеть тренажерных клубов GYM24 «зашла» в Беларусь 5 лет назад. Ее владелец Адонис Григаравичюс уже рассказывал, как даже в кризис развивать бизнес и как его оцифровать....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)