Краса в иллюминаторе. Секреты белорусской космонавтики

«Я президенту России сказал, что белорусы как-то засиделись на Земле. Летают все, и африканцы в том числе. Молодцы! Но почему белорусы не летают?», – рассказал белорусский лидер.

Потом были переговоры с «Роскосмосом», и техзадание немного изменилось – нужна именно женщина-космонавт.

«Пожалуйста. У нас женская страна. У нас президент женский, можно так сказать. Я этого не скрываю. Найдем женщину», – сказал Лукашенко.

Космос у президента на контроле, поэтому со всеми претендентками Александр Григорьевич лично познакомился .

По итогу испытаний в финал вышли двое: Марина Василевская попала в основной экипаж, Анастасия Ленкова – в дублирующий.

«Мы очень благодарны главе государства, что он нашел время, приехал и поддержал нас. Уверенности появилось больше. Вижу цель, не вижу препятствий. Главное – желание», – заявила Марина Василевская..

Марину Василевскую в качестве бортпроводника помнят пассажиры национальной авиакомпании. Анастасия Ленкова из дублирующего экипажа в прошлом детский хирург. «Я не задумывалась, как стать космонавтом, но мечтала визуализировать этот шанс», – поделилась девушка.

На орбите придется решать сложные задачи. Например, проводить опыты с лактоферином. Это важный для жизни белок, который имеет антибактериальное, противогрибковое и противовоспалительное действие.

«Еще есть один эксперимент: 3D-биопринтинг называется. Он включает в себя печатание органов, тканей в условиях микрогравитации. Это очень сложно сделать здесь, потому что нужно особые условия создавать, а там они уже созданы», – пояснила Анастасия Ленкова.

Этот полет считается коротким. Экипаж проведет в космосе всего 12 дней. Но и это время команда планирует по секундам.

«У меня очень много времени займет подготовка корабля: замена ложементов, замена оборудования, износимого аварийного запаса», – сказал командир основного экипажа, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

В составе основного экипажа: Новицкий, Василевская и Трейси Дайсон, бортинженер из США. Каждый член экипажа с собой может взять только один килограмм багажа. Традиционно в списке важных вещей флаг страны. Но женщина – она и в космосе женщина.

«Я думаю, что возьму губную помаду. Пока изучаем более нужные вопросы: эксперименты, подготовка. А косметичка будет ближе к полету», – сказала Марина Василевская.

В космосе уже побывали трое уроженцев Беларуси. В советское время это были Петр Климук и Владимир Коваленок. В истории суверенной республики – Олег Новицкий. Вскоре в космических списках появится и первая белоруска.