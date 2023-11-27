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Краса в иллюминаторе. Секреты белорусской космонавтики
27.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Красота космического масштаба – на этой неделе женский экипаж из Минска прошел так называемую водную подготовку. Будущие космонавтки учились выживать под водой. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына тоже ныряла в космическую бездну.
Космонавты отрабатывают один из вариантов посадки. За их плечами несколько месяцев подготовки в Центре Звездного городка. Уже освоили центрифугу и проверку вестибулярного аппарата.
«Огромный самолет Ил-76 с лабораторией, и поднимаемся вверх, перегрузка, и тут уже наступает невесомость. И ты паришь как облачко», – поделилась участник космического полета основного экипажа из Республики Беларусь Марина Василевская.
За работой экипажей следит команда специалистов: врачи, психологи, водолазы. Параллельно с основным готовится и экипаж дублеров. Они должны быть готовы к полету до самого старта на Байконуре и в случае нештатной ситуации заменить одного участника или целый экипаж.
Космический кастинг начался два года назад. Претендентов на полет было несколько тысяч. Во время несколько этапов, каждый из которых засекречен, отобрали шестерых полуфиналисток: две бортпроводницы, государственный судебный эксперт, два врача и младший научный сотрудник Академии наук.
«Я президенту России сказал, что белорусы как-то засиделись на Земле. Летают все, и африканцы в том числе. Молодцы! Но почему белорусы не летают?», – рассказал белорусский лидер.
Потом были переговоры с «Роскосмосом», и техзадание немного изменилось – нужна именно женщина-космонавт.
«Пожалуйста. У нас женская страна. У нас президент женский, можно так сказать. Я этого не скрываю. Найдем женщину», – сказал Лукашенко.
Космос у президента на контроле, поэтому
«Мы очень благодарны главе государства, что он нашел время, приехал и поддержал нас. Уверенности появилось больше. Вижу цель, не вижу препятствий. Главное – желание», – заявила Марина Василевская..
Марину Василевскую в качестве бортпроводника помнят пассажиры национальной авиакомпании. Анастасия Ленкова из дублирующего экипажа в прошлом детский хирург. «Я не задумывалась, как стать космонавтом, но мечтала визуализировать этот шанс», – поделилась девушка.
На орбите придется решать сложные задачи. Например, проводить опыты с лактоферином. Это важный для жизни белок, который имеет антибактериальное, противогрибковое и противовоспалительное действие.
«Еще есть один эксперимент: 3D-биопринтинг называется. Он включает в себя печатание органов, тканей в условиях микрогравитации. Это очень сложно сделать здесь, потому что нужно особые условия создавать, а там они уже созданы», – пояснила Анастасия Ленкова.
Этот полет считается коротким. Экипаж проведет в космосе всего 12 дней. Но и это время команда планирует по секундам.
«У меня очень много времени займет подготовка корабля: замена ложементов, замена оборудования, износимого аварийного запаса», – сказал командир основного экипажа, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.
В составе основного экипажа: Новицкий, Василевская и Трейси Дайсон, бортинженер из США. Каждый член экипажа с собой может взять только один килограмм багажа. Традиционно в списке важных вещей флаг страны. Но женщина – она и в космосе женщина.
«Я думаю, что возьму губную помаду. Пока изучаем более нужные вопросы: эксперименты, подготовка. А косметичка будет ближе к полету», – сказала Марина Василевская.
В космосе уже побывали трое уроженцев Беларуси. В советское время это были Петр Климук и Владимир Коваленок. В истории суверенной республики – Олег Новицкий. Вскоре в космических списках появится и первая белоруска.
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Космический кастинг начался два года назад. По итогу испытаний в финал вышли двое: Марина Василевская попала в основной экипаж, Анастасия Ленкова в дублирующий.
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