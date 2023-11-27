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Лукашенко поручил к Новому году обеспечить широкий ассортимент товаров в магазинах
27.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ассортимент продукции на полках белорусских магазинов в канун Нового года и Рождества должен быть полностью обеспечен. Такую задачу поставил правительству президент Александр Лукашенко.
На совещании с участием премьер-министра Александр Лукашенко указал на жалобы жителей отдаленных населенных пунктов. Люди сообщают о нехватке или даже отсутствии товаров первой необходимости.
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Никаких проблем с продовольствием быть не должно, сказал президент на совещании с правительством республики.
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