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Лукашенко поручил к Новому году обеспечить широкий ассортимент товаров в магазинах

27.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил к Новому году обеспечить широкий ассортимент товаров в магазинах
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Ассортимент продукции на полках белорусских магазинов в канун Нового года и Рождества должен быть полностью обеспечен. Такую задачу поставил правительству президент Александр Лукашенко.

«Хочу предупредить правительство, что скидок никаких не будет в плане обеспечения нормальной ситуации в предновогодние и предрождественские праздники. Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей. Особенно малые города, агрогородки и деревни. Это наши люди. Это не богатые люди. Они должны быть всем обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников и жителей Минска и крупных городов», –подчеркнул белорусский лидер.

На совещании с участием премьер-министра Александр Лукашенко указал на жалобы жителей отдаленных населенных пунктов. Люди сообщают о нехватке или даже отсутствии товаров первой необходимости.



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Теги: Минск
 
 
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Никаких проблем с продовольствием быть не должно, сказал президент на совещании с правительством республики.
 
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