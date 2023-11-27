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Как избежать споров с партнером по бизнесу в будущем — с первых дней работы компании, стартапа или проекта?
27.11.2023 21:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как избежать споров с партнером по бизнесу в будущем — с первых дней работы компании, стартапа или проекта? Как обезопасить себя и бизнес?
06 декабря 2023 самое большое официальное сообщество предпринимателей
О чем расскажет юрист Сергей Белявский? Несколько первых тезисов:
Старта вебинара в 19:00 по минскому времени, 06 декабря 2023.
В прямом эфире Сергей Белявский также ответит на ваши вопросы и комментарии.
⇒ Для участия в вебинаре
До встречи!
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Как избежать споров с партнером по бизнесу в будущем — с первых дней работы компании, стартапа или проекта?
Как избежать споров с партнером по бизнесу в будущем - с первых дней работы компании, стартапа или проекта? Как обезопасить себя и бизнес?
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