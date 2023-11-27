Источник материала: ProBusiness





Как избежать споров с партнером по бизнесу в будущем — с первых дней работы компании, стартапа или проекта? Как обезопасить себя и бизнес?

06 декабря 2023 самое большое официальное сообщество предпринимателей Клуб Про бизнес вместе с резидентом, директором компании «Экономические споры» и юристом Сергеем Белявским проводит вебинар на тему «Партнёрские соглашения в стартапах и действующем бизнесе. Предусматриваем защиту интересов на старте». Открываем регистрацию.



Сергей Белявский

О чем расскажет юрист Сергей Белявский? Несколько первых тезисов:

Сергей начнет онлайн-включение с обозначений роли партнерских соглашений, о том как именно они помогают избежать будущих споров и почему в уставе нельзя предусмотреть все

Обсудим, как даже близкие партнеры, не заключив четких договоренностей, могут столкнуться в суде.

Узнаем, как правильно структурировать отношения с начала, чтобы обезопасить бизнес

Другие острые темы и вопросы

О чем еще недавно писал эксперт Сергей Белявский на «Про бизнес»? Читайте

Старта вебинара в 19:00 по минскому времени, 06 декабря 2023.

Формат вебинара: без оплаты, доступ по ссылке.

В прямом эфире Сергей Белявский также ответит на ваши вопросы и комментарии.

⇒ Для участия в вебинаре открываем регистрацию здесь . За 1 час до старта вебинара вы получите ссылку на онлайн-подключение через Zoom.

До встречи!

Генеральный партнер Клуба:



