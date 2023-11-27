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Как избежать споров с партнером по бизнесу в будущем — с первых дней работы компании, стартапа или проекта?

27.11.2023 21:37 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как избежать споров с партнером по бизнесу в будущем — с первых дней работы компании, стартапа или проекта?

Как избежать споров с партнером по бизнесу в будущем — с первых дней работы компании, стартапа или проекта? Как обезопасить себя и бизнес?

06 декабря 2023 самое большое официальное сообщество предпринимателей Клуб Про бизнес вместе с резидентом, директором компании «Экономические споры» и юристом Сергеем Белявским проводит вебинар на тему «Партнёрские соглашения в стартапах и действующем бизнесе. Предусматриваем защиту интересов на старте». Открываем регистрацию.

Как избежать споров с партнером по бизнесу в будущем — с первых дней работы компании, стартапа или проекта?
Сергей Белявский

О чем расскажет юрист Сергей Белявский? Несколько первых тезисов:

  • Сергей начнет онлайн-включение с обозначений роли партнерских соглашений, о том как именно они помогают избежать будущих споров и почему в уставе нельзя предусмотреть все
  • Обсудим, как даже близкие партнеры, не заключив четких договоренностей, могут столкнуться в суде.
  • Узнаем, как правильно структурировать отношения с начала, чтобы обезопасить бизнес
  • Другие острые темы и вопросы

О чем еще недавно писал эксперт Сергей Белявский на «Про бизнес»? Читайте

Старта вебинара в 19:00 по минскому времени, 06 декабря 2023.
Формат вебинара: без оплаты, доступ по ссылке.

В прямом эфире Сергей Белявский также ответит на ваши вопросы и комментарии.

⇒ Для участия в вебинаре открываем регистрацию здесь. За 1 час до старта вебинара вы получите ссылку на онлайн-подключение через Zoom.

До встречи!

Генеральный партнер Клуба:

Как избежать споров с партнером по бизнесу в будущем — с первых дней работы компании, стартапа или проекта?

 
 
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