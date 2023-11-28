Лукашенко анонсировал международные поездки и переговоры

Первый пункт назначения – Дубай. Там Александр Лукашенко примет участие в саммите ООН по климату. Дальше – Африка. Беларусь выстраивает отношения с рядом стран. В начале этого года президент с госвизитом посещал Зимбабве. Лукашенко уверен: опыт сотрудничества Минска с Хараре может быть полезен для укрепления связей с соседними государствами.

«Все мы должны понимать: это дальняя дуга нашего сотрудничества. Но это не значит, что дальние страны. С некоторыми мы имеем хорошие отношения, торгово-экономические в том числе. Особенно с Зимбабве. И через Зимбабве на другие соседние государства. Мы должны подключить Мозамбик, они заинтересованы. Чтобы мы могли им помочь в чем-то, передать технологии. Дальше Экваториальная Гвинея. Они нас ждут», – сказал белорусский лидер.