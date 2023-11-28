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Лукашенко анонсировал международные поездки и переговоры

28.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко анонсировал международные поездки и переговоры
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Арабские Эмираты, африканский континент и не только: президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о готовящихся международных визитах и переговорах, передает «МИР 24».

Товарооборот между странами ЕАЭС и Африки вырос в три раза

Первый пункт назначения – Дубай. Там Александр Лукашенко примет участие в саммите ООН по климату. Дальше – Африка. Беларусь выстраивает отношения с рядом стран. В начале этого года президент с госвизитом посещал Зимбабве. Лукашенко уверен: опыт сотрудничества Минска с Хараре может быть полезен для укрепления связей с соседними государствами.

«Все мы должны понимать: это дальняя дуга нашего сотрудничества. Но это не значит, что дальние страны. С некоторыми мы имеем хорошие отношения, торгово-экономические в том числе. Особенно с Зимбабве. И через Зимбабве на другие соседние государства. Мы должны подключить Мозамбик, они заинтересованы. Чтобы мы могли им помочь в чем-то, передать технологии. Дальше Экваториальная Гвинея. Они нас ждут», – сказал белорусский лидер.

Запланированный визит в Экваториальную Гвинею станет для Александра Лукашенко ответным. В сентябре белорусский лидер принимал коллегу Обианга Нгему в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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Первый пункт назначения – Дубай. Там президент Беларуси примет участие в саммите ООН по климату.
 
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