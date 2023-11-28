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Погода в СНГ: лыжники открыли сезон в Беларуси, почки сирени набухли в Кыргызстане

28.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: лыжники открыли сезон в Беларуси, почки сирени набухли в Кыргызстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В странах Содружества погода неравномерная – где-то метель, где-то светит солнце и даже набухли почки сирени. Подробнее – корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси снег и порывистый ветер. В стране все еще сохраняется влияние южного циклона «Фил». Он пришел с Черного моря и принес метели. На термометрах до минус 7 градусов. И если снегопады – источник проблем для коммунальных служб, то для лыжников долгожданный подарок. Первые трассы с хорошим освещением уже открываются. В спортивных комплексах организовали прокат инвентаря. Работают машины для искусственного снега.

Казахстан

На западе Казахстана дождь со снегом. По стране туманы, гололед и усиление ветра. А вот алматинцы с нетерпением ждут начала зимы. Дети мечтают о горках и снеговиках, а любители активного отдыха – о начале лыжного сезона. Однако в мегаполисе плюс 15. Из-за аномального тепла, отсутствия осадков и безветренной погоды город накрыло плотным облаком смога. В четырех городах страны повышенное загрязнение воздуха. Синоптики рекомендуют отказаться от длительных прогулок жителям Риддера, Семея и Усть-Каменогорска.

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Армения

В Ереване солнечная погода, днем до плюс 9 градусов, ночью столбики термометров не поднимутся выше 1 градуса тепла. В Ширакской, Котайкской, Гергакуникской областях еще холоднее: днем температуры стремятся к нулю, а ночью уже устойчивый минус. В межсезонье традиционно начался всплеск заболеваемости респираторными инфекциями. Людям из групп риска предлагают вакцинироваться от гриппа. Это касается детей до 12 лет, пожилых и тех, у кого есть хронические заболевания.

Кыргызстан

Осень радует кыргызстанцев теплыми днями. В столице плюс 21 и без осадков. Солнечно и тепло. Растения из-за аномального тепла путают времена года. В Бишкеке на деревьях набухли почки. Горожане выкладывают в соцсети видео. На одной из городских улиц заметили сирень, которая готовится расцвести. Но, судя по всему, все войдет в норму уже скоро. Со среды похолодает.



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В Казахстане синоптики прогнозируют туманы, гололед и усиление ветра.
 
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