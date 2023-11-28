Погода в СНГ: лыжники открыли сезон в Беларуси, почки сирени набухли в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В странах Содружества погода неравномерная – где-то метель, где-то светит солнце и даже набухли почки сирени. Подробнее – корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси снег и порывистый ветер. В стране все еще сохраняется влияние южного циклона «Фил». Он пришел с Черного моря и принес метели. На термометрах до минус 7 градусов. И если снегопады – источник проблем для коммунальных служб, то для лыжников долгожданный подарок. Первые трассы с хорошим освещением уже открываются. В спортивных комплексах организовали прокат инвентаря. Работают машины для искусственного снега.

Казахстан

На западе Казахстана дождь со снегом. По стране туманы, гололед и усиление ветра. А вот алматинцы с нетерпением ждут начала зимы. Дети мечтают о горках и снеговиках, а любители активного отдыха – о начале лыжного сезона. Однако в мегаполисе плюс 15. Из-за аномального тепла, отсутствия осадков и безветренной погоды город накрыло плотным облаком смога. В четырех городах страны повышенное загрязнение воздуха. Синоптики рекомендуют отказаться от длительных прогулок жителям Риддера, Семея и Усть-Каменогорска.

Фрески о погоде в эпоху железного века найдены в Кабардино-Балкарии