Обитатели Минского зоопарка перебрались в зимние вольеры

Минский зоопарк готовится к зиме. Теплолюбивые обитатели переехали в закрытые вольеры. А те, кому холода не так страшны, сменили летнюю шерсть на зимнюю шубу. Изменился и рацион. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Теперь увидеть мартышек, мангустов и сурикатов можно только через стекло. Их перевели в теплые домики. Внутри не меньше 20 градусов. Другие животные утепляют себя сами. В новых шубах им комфортно гулять по снегу.
«Это визуально очень хорошо заметно. Я очень люблю показывать в этом отношении наших косулей, которые в летний период обладают довольно ярко-рыжей шерстью, еще и с пятнами. Но не менее эффектно они смотрятся в зимний период, когда они покрыты серой шерстью. Аналогично у рысей», – рассказала младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.
К зиме в зоопарке обновили меню. В рацион добавились сезонные овощи и фрукты – капусту, морковь, яблоки. Также зверей подкармливают витаминными добавками. А мясо для хищников теперь подогревают, переваривать теплую пищу в холода проще.
«Когда морозы, стараемся не выкладывать на вольерах продукты, потому что замерзают фрукты. Зимой это хурма, гранат, мандарины, грейпфруты и так далее. Но основной костяк фруктов и овощей сохраняется и зимой, и летом: апельсины, бананы», – пояснила начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова.
Зимой в зоопарке можно увидеть почти всех животных. Южные львы, тигры, ламы, кенгуру уже адаптировались к белорусской погоде. Впереди у обитателей насыщенные недели. Перед Новым годом посетителей всегда больше. Тем более, что скоро в местной избушке поселится Дед Мороз.
«Очень популярная вещь как у детей, так и у родителей, все хотят поконтактировать с Дедом Морозом, все хотят получить от него подарки, узнать у него, откуда он к нам приехал, на сколько приехал. Ну и плюс – это главная фигура, главное лицо нашего новогоднего шоу», – рассказала методист Минского зоопарка Ксения Стрельченко.
Некоторые животные уже готовятся к спячке. К примеру, медведям Нюре и Тристану помогли обустроить берлоги. Они пока не уснули. Сейчас их любимое лакомство – батон с медом. Так лесные жители копят энергию.