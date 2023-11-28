Обитатели Минского зоопарка перебрались в зимние вольеры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минский зоопарк готовится к зиме. Теплолюбивые обитатели переехали в закрытые вольеры. А те, кому холода не так страшны, сменили летнюю шерсть на зимнюю шубу. Изменился и рацион. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Теперь увидеть мартышек, мангустов и сурикатов можно только через стекло. Их перевели в теплые домики. Внутри не меньше 20 градусов. Другие животные утепляют себя сами. В новых шубах им комфортно гулять по снегу.

«Это визуально очень хорошо заметно. Я очень люблю показывать в этом отношении наших косулей, которые в летний период обладают довольно ярко-рыжей шерстью, еще и с пятнами. Но не менее эффектно они смотрятся в зимний период, когда они покрыты серой шерстью. Аналогично у рысей», – рассказала младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.

К зиме в зоопарке обновили меню. В рацион добавились сезонные овощи и фрукты – капусту, морковь, яблоки. Также зверей подкармливают витаминными добавками. А мясо для хищников теперь подогревают, переваривать теплую пищу в холода проще.