Лукашенко: Мы готовы к интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К интенсивному сотрудничеству призвал Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом. Президент Беларуси отметил, что отношения между странами активно развиваются, передает «МИР 24».

«Мы начинали с нуля во времена жизни нашего общего друга Уго Чавеса. Немало сделали, но не по нашей вине – Беларуси и Венесуэлы – произошла определенная пауза. Они были, эти отношения, но не такие интенсивные. К счастью, мы не потеряли те направления, которые были определены ранее. Мы готовы к более интенсивному, самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Надо начинать», – сказал белорусский лидер.

Беларусь ждет также возобновления работы в Венесуэле совместного производства тракторов и грузовиков. Сейчас идут согласования по стоимости и условиям поставок оборудования. Есть планы по экспорту сельхозтехники, а также продовольственных товаров в торговые сети латиноамериканской страны.