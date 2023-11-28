|
Лукашенко: Мы готовы к интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой
28.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К
«Мы начинали с нуля во времена жизни нашего общего друга Уго Чавеса. Немало сделали, но не по нашей вине – Беларуси и Венесуэлы – произошла определенная пауза. Они были, эти отношения, но не такие интенсивные. К счастью, мы не потеряли те направления, которые были определены ранее. Мы готовы к более интенсивному, самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Надо начинать», – сказал белорусский лидер.
Беларусь ждет также возобновления работы в Венесуэле совместного производства тракторов и грузовиков. Сейчас идут согласования по стоимости и условиям поставок оборудования. Есть планы по экспорту сельхозтехники, а также продовольственных товаров в торговые сети латиноамериканской страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси встретился с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)