Лукашенко предложил переосмыслить партнерство Беларуси и Венесуэлы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова к интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с вице-президентом Боливарианской республики по вопросам планирования Рикардо Менендесом, передает «МИР 24».

Лукашенко подчеркнул, многие договоренности уже достигнуты на высшем уровне, но нужно переосмыслить партнерство. Белорусский лидер предложил убрать неактуальные проекты и добавить перспективные.

«Мы начинали с нуля во времена жизни нашего общего друга Уго Чавеса. Немало сделали, но не по нашей вине – Беларуси и Венесуэлы – произошла определенная пауза. К счастью, мы не потеряли те направления, которые были определены ранее. Мы готовы к более интенсивному, самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Надо начинать», – сказал Лукашенко.

Результаты сотрудничества уже есть, отметил Рикардо Менендес. Большое количество жилья в Венесуэле построили белорусские строители, поля страны обслуживают более трех тысяч минских тракторов. Сейчас один из основных вопросов – логистика. Обсуждается запуск прямого авиасообщения между Минском и Каракасом.