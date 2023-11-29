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Лукашенко предложил переосмыслить партнерство Беларуси и Венесуэлы

29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предложил переосмыслить партнерство Беларуси и Венесуэлы
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь готова к интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с вице-президентом Боливарианской республики по вопросам планирования Рикардо Менендесом, передает «МИР 24».

Лукашенко подчеркнул, многие договоренности уже достигнуты на высшем уровне, но нужно переосмыслить партнерство. Белорусский лидер предложил убрать неактуальные проекты и добавить перспективные.

«Мы начинали с нуля во времена жизни нашего общего друга Уго Чавеса. Немало сделали, но не по нашей вине – Беларуси и Венесуэлы – произошла определенная пауза. К счастью, мы не потеряли те направления, которые были определены ранее. Мы готовы к более интенсивному, самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Надо начинать», – сказал Лукашенко.

Результаты сотрудничества уже есть, отметил Рикардо Менендес. Большое количество жилья в Венесуэле построили белорусские строители, поля страны обслуживают более трех тысяч минских тракторов. Сейчас один из основных вопросов – логистика. Обсуждается запуск прямого авиасообщения между Минском и Каракасом.



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Белорусский лидер предложил сделать упор на перспективных проектах.
 
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