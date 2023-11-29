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Лукашенко предложил переосмыслить партнерство Беларуси и Венесуэлы
29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова к
Лукашенко подчеркнул, многие договоренности уже достигнуты на высшем уровне, но нужно переосмыслить партнерство. Белорусский лидер предложил убрать неактуальные проекты и добавить перспективные.
Результаты сотрудничества уже есть, отметил Рикардо Менендес. Большое количество жилья в Венесуэле построили белорусские строители, поля страны обслуживают более трех тысяч минских тракторов. Сейчас один из основных вопросов – логистика. Обсуждается запуск прямого авиасообщения между Минском и Каракасом.
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Белорусский лидер предложил сделать упор на перспективных проектах.
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