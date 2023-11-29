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«А вдруг в следующий раз денег не дадут?» Почему жесткий бюджет убивает вашу компанию и как это исправить уже сегодня
29.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Высокая скорость изменений на рынке мешает бизнесу чувствовать себя уверенно, делать прогнозы. А бюджет компании вообще успевает устареть до того, как его составят. Что делать? Нужно переходить на более гибкое бюджетирование. Во время очередной встречи
Что такое бюджетирование
— Бюджетирование — это инструмент не только для финансового директора или аналитика, а для управления бизнесом в целом. Если сформулировать еще точнее, тобюджетирование — это инструмент повышения эффективности бизнеса для достижения его стратегических целей.То есть бюджет — это не конь в сферическом вакууме, не отдельный отчет наподобие отчета о движении денежных средств, не «конверты», в которые мы распределяем деньги…
У этого инструмента есть всего три простые цели:
Еще важно знать про центры финансовой ответственности (ЦФО). Это подразделения, отделы во главе с руководителями, которые отвечают за свои доходы или расходы, и на верхнем уровне генеральный директор, который отвечает в целом за прибыль компании. С помощью ЦФО вы сможете понять, нужно ли вам вообще делать бюджет.
Вот есть хорошая схема, которая визуализирует правильный подход в управлении:
Но эта схема больше подходит для уже устоявщегося, крупного бизнеса. Большинство начинающих компаний думают не о своей миссии, а том, как больше зарабатывать и меньше тратить. Для них бюджетирование — вопрос операционной эффективности, поэтому оно должно строиться на основе бюджета продаж. Иными словами,
Любой финансист скажет вам, что самая трудная часть бюджета — составление плана продаж, особенно если у вас стартап и очень волатильный рынок. Из бюджета продаж вытекает бюджет производства, а дальше — все остальное. И важно, чтобы у вас были функциональные бюджеты — именно те деньги, которые получают отдальные центры финансовой ответственности.
В идеальном мире коммерческий директор должен все это свести до бюджета верхнего уровня, который включают в себя, как правило, еще отчеты о прибылях и убытках, о движении денежных средств (это ключевой показатель, особенно если компания живет в режиме постоянной нехватки ресурсов).
Есть две проблемы с бюджетированием: сроки и мифы
Но если все так просто, то почему так мало компаний с нормальными бюджетами? Есть две серьезные проблемы.
Во-первых, бюджетирование отнимает много времени. В зависомости от уровня автоматизации и персонала компании, сроки могут варьироваться от месяца (если бизнес простой и понятный) до нескольких месяцев. И это создает трудности не только для начинающих, но и крупных компаний. Ситуация на рынке меняется слишком быстро, чтобы тратить столько времени на бюджет.
Во-вторых, молодые бизнесы верят в разные мифы:
Кроме того, все растущие компании дополнительно страдают от классических проблем:
Я совсем на собиралась всех запугать и сказать: «Не внедряйте бюджеты, это вредно!» Просто перед тем, как заниматься бюджетированием, лучше знать все «побочные эффекты» этого инструмента. Иначе вы создадите не бюджет, а его имитацию, которая никакой пользы компании не принесет. Очень опасно создавать из бюджета каргокульт, как аборигены в Африке, которые жили возле базы ВМС США и считали, что военные, которые привозят им гуманитарную помощь, — это новые божества, их надо задобрить. Компании, которые не имеют стратегии и целей, понятных KPI и финансового моделирования, тоже верят в бюджет, как в божество, которое должно дать им прибыль.
У крупных и зрелых корпораций тоже есть свои проблемы в бюджетировании — как психологические, так и технические. И это не считая пагубной бюррократии, которая процветает вместе с ростом компании.
К психологическим трудностям можно отнести:
А к техническим проблемам относятся:
То есть бюджетирование — это догостоящая и неэффективная процедура. Кроме того, классический бюджет очень сильно сковывает инновации и развитие. Вы не сможете сделать что-то важное, потому что это «не было заложено в бюджет», а в итоге потеряете время и деньги, которые можно было заработать в будущем.
И что тогда делать?
Какие же есть альтернативы? В Скандинавии еще 50 лет назад придумали, как избежать большинства проблем, о которых я рассказала. Речь про Beyond Budgeting, о чем я подробно уже
Суть концепции:
Beyond Budgeting — это инструмент для осознанных людей, которые готовы брать на себя ответственность и принимать самостоятельные решения. Можно провести аналогию: работа компании по принципам Beyond Budgeting — это как проезд на авто по сложному перекрестку с круговым движением, но без светофоров. То есть каждый участник движения знает правила, но лично принимает решение, исходя из ситуации вокруг.
В чем разница между круговым движением и светофором? Светофор — это достаточно жесткие правила: красный свет — стоим; зеленый — едем или идем, а желтый — готовимся к чему-то. Но бывают ситуации, когда мы стоим на красный свет, а никто дорогу не переходит и мы просто теряем время. Это неэффективно, да еще и наказать могут за то, что мы не соблюдаем правила, если решим поехать.
При работе с Beyond Budgeting мы не мотивируем людей на соблюдение план-фактных показателей. Мы говорим: «Наша задача быть лучшей версией себя сегодня по сравнению с предыдущим периодом.Вот у нас есть несколько показателей финансовых и не финансовых, которые мы отслеживаем. Если в этом месяце, квартале, году мы показали по сравнению с предыдущим месяцем, кварталом, годом лучший результат, то мы молодцы, то есть у нас есть определенная динамика в бизнесе, прогресс». И все. Не надо до мельчайших подробностей все бюджетировать, страдать над каждой копейкой. Дальше весь персонал вовлекается в формирование добавленной стоимости.
Понятно, что сразу изменить подходы в компании будет трудно, но можно начать с гибридной работы. Например, делайте более короткие промежутки планирования, сократите контроль и так далее. Скользящие планы помогут построить гибкий бюджет. Это еще не будет Beyond Budgeting, но вам станет намного легче работать в условиях нестабильности.
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«А вдруг в следующий раз денег не дадут?» Почему жесткий бюджет убивает вашу компанию и как это исправить уже сегодня
Высокая скорость изменений на рынке мешает бизнесу чувствовать себя уверенно, делать прогнозы. А бюджет компании вообще успевает устареть до того, как его...
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