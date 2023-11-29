«А вдруг в следующий раз денег не дадут?» Почему жесткий бюджет убивает вашу компанию и как это исправить уже сегодня

Источник материала: ProBusiness



Наталия Гуринович.

Высокая скорость изменений на рынке мешает бизнесу чувствовать себя уверенно, делать прогнозы. А бюджет компании вообще успевает устареть до того, как его составят. Что делать? Нужно переходить на более гибкое бюджетирование. Во время очередной встречи Клуба Про бизнес финансовый директор и руководитель проекта CFOs Territory Наталия Гуринович рассказала, как это сделать. Публикуем важные тезисы выступления.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры рассказывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба . Генеральный партнер Клуба в 2023 году — МТБанк .

Что такое бюджетирование

— Бюджетирование — это инструмент не только для финансового директора или аналитика, а для управления бизнесом в целом. Если сформулировать еще точнее, то бюджетирование — это инструмент повышения эффективности бизнеса для достижения его стратегических целей. То есть бюджет — это не конь в сферическом вакууме, не отдельный отчет наподобие отчета о движении денежных средств, не «конверты», в которые мы распределяем деньги…

У этого инструмента есть всего три простые цели:

постановка цели;

прогнозирование;

распределение ресурсов.





Еще важно знать про центры финансовой ответственности (ЦФО). Это подразделения, отделы во главе с руководителями, которые отвечают за свои доходы или расходы, и на верхнем уровне генеральный директор, который отвечает в целом за прибыль компании. С помощью ЦФО вы сможете понять, нужно ли вам вообще делать бюджет.

Вот есть хорошая схема, которая визуализирует правильный подход в управлении:





Но эта схема больше подходит для уже устоявщегося, крупного бизнеса. Большинство начинающих компаний думают не о своей миссии, а том, как больше зарабатывать и меньше тратить. Для них бюджетирование — вопрос операционной эффективности, поэтому оно должно строиться на основе бюджета продаж. Иными словами,

мы хотим понимать, сколько заработаем и как можем улучшить наши показатели. Вот эту схему нарисовала я лично — здесь проще понять, с чего начинается бюджетный цикл:





Любой финансист скажет вам, что самая трудная часть бюджета — составление плана продаж, особенно если у вас стартап и очень волатильный рынок. Из бюджета продаж вытекает бюджет производства, а дальше — все остальное. И важно, чтобы у вас были функциональные бюджеты — именно те деньги, которые получают отдальные центры финансовой ответственности.

В идеальном мире коммерческий директор должен все это свести до бюджета верхнего уровня, который включают в себя, как правило, еще отчеты о прибылях и убытках, о движении денежных средств (это ключевой показатель, особенно если компания живет в режиме постоянной нехватки ресурсов).

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Есть две проблемы с бюджетированием: сроки и мифы

Но если все так просто, то почему так мало компаний с нормальными бюджетами? Есть две серьезные проблемы.

Во-первых, бюджетирование отнимает много времени. В зависомости от уровня автоматизации и персонала компании, сроки могут варьироваться от месяца (если бизнес простой и понятный) до нескольких месяцев. И это создает трудности не только для начинающих, но и крупных компаний. Ситуация на рынке меняется слишком быстро, чтобы тратить столько времени на бюджет.

Во-вторых, молодые бизнесы верят в разные мифы:

С бюджетом наша компания сразу станет крутой (взрослой и т.д.) Чем детальнее разложим статьи доходов и расходов на составляющие, тем более эффективно сможем их контролировать. Жесткий и очень подробный бюджет — самый короткий путь к достижению стартегических целей. Все отделы и сотрудники должны запланировать свои расходы на год вперед, а руководители следить за этим и депримировать за перерасход. Без установления жестких лимитов в абсолютных цифрах по статьям и ЦФО невозможно добиться снижения затрат. Бюджетирование нужно только финансовому директору.





Кроме того, все растущие компании дополнительно страдают от классических проблем:

Нет устоявшейся финансовой и организационной структуры.

Нет понятных менеджменту правил управленческого учета, единых форм отчетности.

Нет открытости информации, единой базы данных, автоматизации финансовых функций.

Несбалансированность и противоречивость стратегических целей и KPI.

Нет релевантной бизнес-аналитики «под рукой».

Слабое вовлечение топ-менеджмента с среднего звена в процесс бюджетирования.

Нет превентивного бюджетного контроля до платежа. Перерасход констатируется по факту, когда поезд уже ушел…

Я совсем на собиралась всех запугать и сказать: «Не внедряйте бюджеты, это вредно!» Просто перед тем, как заниматься бюджетированием, лучше знать все «побочные эффекты» этого инструмента. Иначе вы создадите не бюджет, а его имитацию, которая никакой пользы компании не принесет. Очень опасно создавать из бюджета каргокульт, как аборигены в Африке, которые жили возле базы ВМС США и считали, что военные, которые привозят им гуманитарную помощь, — это новые божества, их надо задобрить. Компании, которые не имеют стратегии и целей, понятных KPI и финансового моделирования, тоже верят в бюджет, как в божество, которое должно дать им прибыль.

У крупных и зрелых корпораций тоже есть свои проблемы в бюджетировании — как психологические, так и технические. И это не считая пагубной бюррократии, которая процветает вместе с ростом компании.





К психологическим трудностям можно отнести:

Манипуляции с цифрами и отчетами, подковерные игры при защите проектов, перетягивание одеяла между отделами.

Стремление занизить планы продаж, чтобы не потерять бонусы.

Стремление завысить расходы: «А вдруг я чего-то не учел?».

Освоение бюджетов на 100%, «а то в следущий раз не дадут».

«Подрезание крыльев» — риск упустить выгодные проекты.

Давление на творческий персонал мелочным контролем (лимитами) и установка «потолка-ограничителя».

А к техническим проблемам относятся:

Большой объем низко продуктивной работы (сбор и обработка данных), особенно из-за низкого уровня автоматизации.

Излишняя детализация и большое количество отчетов, что приводит к ошибкам и росту времени на подготовку.

Навороченность стравочников в 1С (НСИ).

Централизация принятия решений, навязывание показателей «сверху».

Устаревание, неактуальность из-за кризисов и изменений макросреды.

То есть бюджетирование — это догостоящая и неэффективная процедура. Кроме того, классический бюджет очень сильно сковывает инновации и развитие. Вы не сможете сделать что-то важное, потому что это «не было заложено в бюджет», а в итоге потеряете время и деньги, которые можно было заработать в будущем.





И что тогда делать?

Какие же есть альтернативы? В Скандинавии еще 50 лет назад придумали, как избежать большинства проблем, о которых я рассказала. Речь про Beyond Budgeting, о чем я подробно уже рассказывала на «Про бизнес». Это концепция «безбюджетного» управления, пионером которой стал скандинавский банк Handelsbanken. По своему опыту я знаю, что практически любой бизнес может воспользоваться этим инструментом и внедрить его у себя.

Суть концепции:

Децентрализация.

Адаптивность (нет привязки к жесткому плану) = прогнозирование.

Вовлечение всех в формирование добавленой стоимости.

Ориентация на клиента.

Доверие к персоналу, осоебнно к нижнему и среднему звену.

Доступ к ресурсам по требованию.

Ежедневный мониторинг показателей и корректировка первоналального плана.

Сравнение факт-факт (индивидуальные показатели, командные).

Внешний бенчмаркинг (сопоставление своих показателей с конкурентами).

Упрощение процесса планирования, агрегация статей затрат, принцип Парето «20\80».

Beyond Budgeting — это инструмент для осознанных людей, которые готовы брать на себя ответственность и принимать самостоятельные решения. Можно провести аналогию: работа компании по принципам Beyond Budgeting — это как проезд на авто по сложному перекрестку с круговым движением, но без светофоров. То есть каждый участник движения знает правила, но лично принимает решение, исходя из ситуации вокруг.





В чем разница между круговым движением и светофором? Светофор — это достаточно жесткие правила: красный свет — стоим; зеленый — едем или идем, а желтый — готовимся к чему-то. Но бывают ситуации, когда мы стоим на красный свет, а никто дорогу не переходит и мы просто теряем время. Это неэффективно, да еще и наказать могут за то, что мы не соблюдаем правила, если решим поехать.





При работе с Beyond Budgeting мы не мотивируем людей на соблюдение план-фактных показателей. Мы говорим: «Наша задача быть лучшей версией себя сегодня по сравнению с предыдущим периодом. Вот у нас есть несколько показателей финансовых и не финансовых, которые мы отслеживаем. Если в этом месяце, квартале, году мы показали по сравнению с предыдущим месяцем, кварталом, годом лучший результат, то мы молодцы, то есть у нас есть определенная динамика в бизнесе, прогресс». И все. Не надо до мельчайших подробностей все бюджетировать, страдать над каждой копейкой. Дальше весь персонал вовлекается в формирование добавленной стоимости.

Понятно, что сразу изменить подходы в компании будет трудно, но можно начать с гибридной работы. Например, делайте более короткие промежутки планирования, сократите контроль и так далее. Скользящие планы помогут построить гибкий бюджет. Это еще не будет Beyond Budgeting, но вам станет намного легче работать в условиях нестабильности.



