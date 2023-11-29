Студенты ГИТИСа поставили спектакль по повести Достоевского в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спектакль по повести Достоевского «Белые ночи» показали в рамках международного проекта ГИТИСа . С его помощью студенты и выпускники творческих вузов готовят постановки за рубежом. На этот раз премьера прошла в Белорусском государственном академическом Театре юного зрителя, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Спектакль поставлен «близко к тексту» – 95% сценария по книге. Находка режиссера –рассказчик. Он играет повзрослевшего главного героя. Спустя 15 лет Мечтатель вспоминает прогулки по Петербургу, и на сцене его сменяет молодой актер.

Этой истории об одиночестве и безответной любви почти 200 лет. Но именно ее для минского дебюта выбрала молодой московский режиссер. Эстер Митрофан учится на пятом курсе ГИТИСа. Спектакль – ее дипломная работа.

«Здесь заложена такая молодежная, азартная история, очень искренняя, очень честная, про любовь. И одновременно большой вопрос по поводу безответной любви. Мне кажется, в современном мире такое реже и реже встречается», – отметила Эстер Митрофан.

Режиссер работала с повестью Достоевского этюдным методом. Тщательно изучала каждый эпизод, искала ключевые образы. Так проще «достучаться» до эмоций актеров и показать спектакль через их ощущение.

«Это роман. Это не пьеса. Я прочитал и вообще ничего не понял. И только через репетиции я понял, что надо копать глубже. Сейчас я понимаю, что был не прав. Здесь есть, о чем подумать, и есть, что посмотреть», – поделился впечатлениями от произведения артист Белорусского Театра юного зрителя Никита Клютко.

Артисты спектакля – белорусские. Декорации и костюмы тоже местные. Постановочная команда из России. Это подчеркивает интернациональность проекта. Такой формат помогает расти молодым талантам из разных стран, а репетиции для театров – еще и серия профессиональных мастер-классов.

«Режиссер может проучиться пять лет в ГИТИСе и не познакомиться ни с одним сценографом. Мы подумали, что Беларусь – это то прекрасное место, где они смогут встретиться и узнать друг друга. Вроде бы прагматичный подход и утилитарный смысл, а пользу в результате получает минский ТЮЗ», – рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.