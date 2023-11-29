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Студенты ГИТИСа поставили спектакль по повести Достоевского в Минске
29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спектакль по повести Достоевского «Белые ночи» показали в рамках международного проекта
Спектакль поставлен «близко к тексту» – 95% сценария по книге. Находка режиссера –рассказчик. Он играет повзрослевшего главного героя. Спустя 15 лет Мечтатель вспоминает прогулки по Петербургу, и на сцене его сменяет молодой актер.
Этой истории об одиночестве и безответной любви почти 200 лет. Но именно ее для минского дебюта выбрала молодой московский режиссер. Эстер Митрофан учится на пятом курсе ГИТИСа. Спектакль – ее дипломная работа.
Режиссер работала с повестью Достоевского этюдным методом. Тщательно изучала каждый эпизод, искала ключевые образы. Так проще «достучаться» до эмоций актеров и показать спектакль через их ощущение.
Артисты спектакля – белорусские. Декорации и костюмы тоже местные. Постановочная команда из России. Это подчеркивает интернациональность проекта. Такой формат помогает расти молодым талантам из разных стран, а репетиции для театров – еще и серия профессиональных мастер-классов.
Этому театральному проекту уже три года. В 2023 году спектакли прошли не только в Беларуси. Творческие премьеры увидели зрители в Армении, Узбекистане и Казахстане.
Чтобы поставить драматические и музыкальные спектакли, в ГИТИС также обращаются и государственные национальные театры стран ближнего зарубежья.
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Этой истории почти 200 лет, но именно ее для минского дебюта выбрала молодой московский режиссер.
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