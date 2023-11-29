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Студенты ГИТИСа поставили спектакль по повести Достоевского в Минске

29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты ГИТИСа поставили спектакль по повести Достоевского в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

Спектакль по повести Достоевского «Белые ночи» показали в рамках международного проекта ГИТИСа. С его помощью студенты и выпускники творческих вузов готовят постановки за рубежом. На этот раз премьера прошла в Белорусском государственном академическом Театре юного зрителя, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Спектакль поставлен «близко к тексту» – 95% сценария по книге. Находка режиссера –рассказчик. Он играет повзрослевшего главного героя. Спустя 15 лет Мечтатель вспоминает прогулки по Петербургу, и на сцене его сменяет молодой актер.

Этой истории об одиночестве и безответной любви почти 200 лет. Но именно ее для минского дебюта выбрала молодой московский режиссер. Эстер Митрофан учится на пятом курсе ГИТИСа. Спектакль – ее дипломная работа.

«Здесь заложена такая молодежная, азартная история, очень искренняя, очень честная, про любовь. И одновременно большой вопрос по поводу безответной любви. Мне кажется, в современном мире такое реже и реже встречается», – отметила Эстер Митрофан.

Режиссер работала с повестью Достоевского этюдным методом. Тщательно изучала каждый эпизод, искала ключевые образы. Так проще «достучаться» до эмоций актеров и показать спектакль через их ощущение.

«Это роман. Это не пьеса. Я прочитал и вообще ничего не понял. И только через репетиции я понял, что надо копать глубже. Сейчас я понимаю, что был не прав. Здесь есть, о чем подумать, и есть, что посмотреть», – поделился впечатлениями от произведения артист Белорусского Театра юного зрителя Никита Клютко.

Артисты спектакля – белорусские. Декорации и костюмы тоже местные. Постановочная команда из России. Это подчеркивает интернациональность проекта. Такой формат помогает расти молодым талантам из разных стран, а репетиции для театров – еще и серия профессиональных мастер-классов.

«Режиссер может проучиться пять лет в ГИТИСе и не познакомиться ни с одним сценографом. Мы подумали, что Беларусь – это то прекрасное место, где они смогут встретиться и узнать друг друга. Вроде бы прагматичный подход и утилитарный смысл, а пользу в результате получает минский ТЮЗ», – рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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«Новые молодые режиссеры всегда приносят что-то свое, что-то новое, свежее в историю театра. Я очень люблю работать с молодыми режиссерами», – добавила директор Белорусского государственного академического Театра юного зрителя Вера Полякова-Макей.

Этому театральному проекту уже три года. В 2023 году спектакли прошли не только в Беларуси. Творческие премьеры увидели зрители в Армении, Узбекистане и Казахстане.

Чтобы поставить драматические и музыкальные спектакли, в ГИТИС также обращаются и государственные национальные театры стран ближнего зарубежья.



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Этой истории почти 200 лет, но именно ее для минского дебюта выбрала молодой московский режиссер.
 
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