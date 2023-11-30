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Александр Лукашенко прибыл в ОАЭ

30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл в ОАЭ
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Борьбу за экологию и против изменения климата Александр Лукашенко обсудит в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент Беларуси прибыл в Дубай с рабочим визитом. Борт номер один приземлился в столичном аэропорту, передает телеканал «МИР 24».

Президент примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменениями климата. Форум пройдет под эгидой ООН. В Дубай съедутся лидеры многих стран, а также внушительные делегации. Александр Лукашенко представит позицию Беларуси по решению глобальных климатических проблем и озвучит предложения по экологической безопасности.

На полях саммита президент Беларуси проведет ряд встреч и переговоров.



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В Дубай съедутся лидеры многих стран, а также внушительные делегации для обсуждения экологических проблем.
 
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