Александр Лукашенко прибыл в ОАЭ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьбу за экологию и против изменения климата Александр Лукашенко обсудит в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент Беларуси прибыл в Дубай с рабочим визитом. Борт номер один приземлился в столичном аэропорту, передает телеканал «МИР 24».

Президент примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменениями климата. Форум пройдет под эгидой ООН. В Дубай съедутся лидеры многих стран, а также внушительные делегации. Александр Лукашенко представит позицию Беларуси по решению глобальных климатических проблем и озвучит предложения по экологической безопасности.

На полях саммита президент Беларуси проведет ряд встреч и переговоров.

