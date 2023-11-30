«Из-за нарушения логистики топливо успело подешеветь, поэтому пришлось ждать нужной стоимости». Как одна из нефтебаз в России успешно перестроила работу в условиях санкций

Источник материала: ProBusiness

Российская топливная отрасль ежедневно сталкивается с многочисленными вызовами: быстрое развитие технологий, глобализация рынков, политическая нестабильность, санкции. Все эти, а также другие факторы создают неопределенность и непредсказуемые изменения в бизнес-среде. Собственник ООО «АНБ» Сергей Пляскота рассказал «Про бизнес» какие стратегии помогут компаниям адаптироваться к переменам и обеспечить устойчивый рост в таких сложных условиях.

Сергей Пляскота

Собственник ООО «Ангелинская нефтебаза»

Ключевые факторы, которые влияют на развитие отрасли

— Отрасль российского топлива имеет важное значение для экономики и ее энергетической безопасности. В 2023 год ТЭК занимает значительную долю в ВВП страны и обеспечивает большую часть доходов федерального бюджета. Так, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете достигла 41,7% . К слову, в 2021 году эти показатели были на уровне 38%. И у этой тенденции есть несколько причин:

Уровень мировых цен на нефть и в целом конъюнктура мировых энергетических рынков.

Налоговая политика государства и принятая система недропользования. Например, привлечение к системе недропользования инвесторов помогает решить целый комплекс проблем: поступления в бюджеты различных уровней денежных средств, высокий уровень добычи и утилизации отходов.

Научно-технический прогресс в разведке и разработке месторождений углеводородов. Ко всему прочему, не надо оставлять без внимания и демографический фактор, под которыми понимаются системы расселения, обеспеченность отдельных территорий страны трудовыми ресурсами.

Как санкции повлияли на развитие топливной отрасли

Из негативных последствий санкций следует отметить отток иностранного капитала, а также сложности с приобретением и обслуживанием ряда профильного оборудования. Но нам, к примеру, в этом палне повезло: изначально вся работа выстраивалась в основном на российском оборудовании. После введений санкций со стороны Запада нефтебазам пришлось свернуть имеющиеся инвестпроекты и переориентировать бюджет на стратегию выживания и выжидания.

С другой стороны, сильного снижения продаж не произошло, поскольку бизнес находит способы обхода санкций. Вообще ТЭК проявил поразительную устойчивость и стабильность, поскольку бесперебойно осуществлял снабжение потребителей газом, углем, нефтепродуктами, и удерживал цены ниже уровня инфляции. После введения санкций, основной спрос на Ангелинской нефтебазе был на дизельное топливо (ДТ) и бензин Аи-92. Это объясняется тем, что многие люди стали экономить.



Фото: ixbt.com

Спрос на высокооктановые премиальные марки бензина — Аи-98 и Аи-100 — значительно уменьшился. Однако это не сильно повлияло на нашу деятельность. Мы просто перестроились и сосредоточились на работе с дизельным топливом хорошего качества.

Кроме того, появились сложности с логистикой и стоимость доставки выросла. Были простои и с железнодорожной поставкой топлива, а учитывая, что цена меняется очень быстро, так вышло, что пришедшее с опозданием топливо к тому моменту уже успело подешеветь и не было возможности его сразу реализовать. Поэтому нам пришлось ждать возвращения нужной стоимости.

Роль новых технологий в развитии отрасли

Внедрение современных технологий играет ключевую роль в развитии российской топливной отрасли. Они позволяют повысить эффективность производства и качество топлива, а также снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Если говорить про производство ГСМ, то сегодня в нефтеперерабатывающей отрасли активно применяется технология гидрокрекинга. Она позволяет очищать сырье от примесей и повышать его качество. Гидрокрекинг также снижает содержание серы в топливе, что способствует уменьшению выбросов вредных веществ при сжигании топлива. Другой важной технологией в развитии топливной отрасли является использование катализаторов. Они позволяют улучшить качество топлива и сделать его более экологически чистым. Кроме того, они помогают не только снизить выбросы вредных веществ, но и улучшить экономическую эффективность производства.

Но технолгии нужны не только в происзводстве топлива. В нашей практике мы сделали ставку на комфортный сервис для клиента. Например, у нас есть личный кабинет, где каждый покупатель может в режиме реального времени смотреть, где сейчас находится его топливо, а также отслеживать номера автоцистерны и держать контакт с водителем. Кроме того, с помощью технологии виртуальной реальности клиент может совершить онлайн-прогулку по нефтебазе. Однако если раньше это мог сделать любой желающий, то сейчас — только зарегистрированные контрагенты. Сделано это в целях безопасности.



Фото: izhevsk.mk.ru

Анализ рисков при разработке стратегии управления компанией в условиях неопределенности

Принятие управленческих решений в условиях неопределенности представляет собой сложный и многогранный процесс. Руководители обычно анализируют возможные последствия и рассматривают все доступные варианты, чтобы избежать ошибок. В области управления такие оценки ситуации имеют критическое значение. Ведь все осознают, что управленческие ошибки могут негативно сказаться на бизнесе и даже привести к его краху.

Однако современные предприятия функционируют в быстро меняющейся среде. Поэтому принятие решений в условиях неопределенности и риска становится чем-то обыденным и повседневным для руководителей. Например, мы постоянно следим за рынком и биржей. Это помогает анализировать стоимость топлива на текущий момент и снижать риски в будущем. На основе этих заключений мы понимаем стоит ли покупать или продавать топливо. Кроме того, очень эффективно следить за прессой, поскольку там всегда появляется самая оперативная информация. Наш коммерческий директор умеет «читать между строк» и делать правильные выводы. Это помогает нам принимать правильные решения с минимальными рисками для компании.

Как эффективно управлять компанией в условиях неопределенности

В основе традиционного подхода к стратегии лежит предположение о том, что руководители, применяя набор мощных аналитических инструментов, могут предсказать будущее любого бизнеса достаточно точно, чтобы выбрать для него четкое стратегическое направление. Но это сделать намного сложнее, когда мы находимся в новых для себя условиях.

Поэтому в данном случае основная стратегия управления компании в период неопределенности заключается в гибкости. Не стоит путать ее с адаптацией. Адаптирующейся компании сложно, но она держится, а вот гибкая компания трансформирует себя так, чтобы она «не держалась», а уверенно работала в новых реалиях.

При выборе управленческой стратегии необходимо провести анализ своих сильных и слабых сторон, чтобы понять, какие ресурсы и возможности у компании есть для преодоления неопределенности. Например, у нас сильная сторона — специалисты, поскольку компетентные работники могут предлагать новые идеи и помогают руководителю рассмотреть ситуацию с нескольких сторон, что впоследствии делает компанию более конкурентоспособной.

Еще одним важным аспектом является стремление к инновациям и постоянному развитию. В современных условиях неопределенности компания должна быть готова внедрять новые идеи, технологии и рабочие методы, чтобы успешно адаптироваться к изменениям, происходящим во внешней среде, и сохранять свои позиции на рынке.