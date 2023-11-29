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Лукашенко направился в ОАЭ на саммит по климату

29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко направился в ОАЭ на саммит по климату
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Он примет участие во всемирном саммите по борьбе с изменениями климата, передает «МИР 24».

Форум пройдет под эгидой ООН. В Дубай съедутся первые лица государств, а также представительные делегации. Александр Лукашенко представит позицию Беларуси по решению глобальных климатических проблем, озвучит предложения по экологической безопасности. Также на полях саммита он проведет ряд встреч и переговоров.

Накануне президент Беларуси рассказал о готовящихся международных визитах и переговорах. После Дубая состоится поездка в Африку, где Беларусь выстраивает отношения с рядом стран.



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