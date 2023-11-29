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Лукашенко направился в ОАЭ на саммит по климату
29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Он примет участие во всемирном саммите по борьбе с изменениями климата, передает «МИР 24».
Форум пройдет под эгидой ООН. В Дубай съедутся первые лица государств, а также представительные делегации. Александр Лукашенко представит позицию Беларуси по решению глобальных климатических проблем, озвучит предложения по экологической безопасности. Также на полях саммита он проведет ряд встреч и переговоров.
Накануне президент Беларуси рассказал о готовящихся международных
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Форум пройдет под эгидой ООН.
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