Представители стран СНГ изучили работу БелАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны СНГ готовы перенимать опыт Беларуси и России в строительстве современных АЭС. Об этом заявили члены комиссии государств-участников Содружества по использованию атомной энергии в мирных целях. Они изучили работу белорусской станции, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Увидеть работу турбинного зала и узнать все о принципе управления. У Таджикистана к БелАЭС особый интерес. Страна восстанавливает свой учебный реактор, таких в Советском Союзе было всего два.

В Армении работают над модернизацией атомной станции . Она была построена в конце 70-х. По планам должна прослужить до 2036-го года. После – страна будет строить новую АЭС. От атомной энергии Армения не откажется: покрывает свой рынок и поставляет на экспорт.

«Мы, как член евразийского экономического союза, предусматривается общий рынок электроэнергетики, и Армения будет в этой сфере тоже работать», – отметил начальник Департамента энергетики Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян.

В начале этого месяца белорусская атомная стация стала еще мощнее. Здесь ввели в промышленную эксплуатацию второй энергоблок. Он получил лицензию на работу . БелАЭС построили по российскому проекту. В настоящий момент специалисты двух стран работают здесь вместе .

«Кто-то планирует – это Узбекистан и Казахстан – в ближайшее время начать реализацию этих проектов, поэтому сегодняшнее посещение площадки для них очень полезно», – сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

«Когда мы с вами сочетаем две вещи: безопасность, реальную безопасность и экономику, когда топливная составляющая – это меньше 20% стоимости энергии, извините, эти цифры говорят сами за себя. Сейчас в мире все-таки сложилось понимание, что атомная энергетика – это неотъемлемая, абсолютно необходимая часть зеленого перехода», – объяснил заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Николай Спасский.