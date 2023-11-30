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Представители стран СНГ изучили работу БелАЭС
30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны СНГ готовы перенимать опыт Беларуси и России в строительстве современных АЭС. Об этом заявили члены комиссии государств-участников Содружества по использованию атомной энергии в мирных целях. Они изучили работу белорусской станции, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Увидеть работу турбинного зала и узнать все о принципе управления. У Таджикистана к БелАЭС особый интерес. Страна восстанавливает свой учебный реактор, таких в Советском Союзе было всего два.
В Армении
«Мы, как член евразийского экономического союза, предусматривается общий рынок электроэнергетики, и Армения будет в этой сфере тоже работать», – отметил начальник Департамента энергетики Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян.
В начале этого месяца белорусская атомная стация стала еще мощнее. Здесь ввели в промышленную эксплуатацию второй энергоблок. Он
«Кто-то планирует – это Узбекистан и Казахстан – в ближайшее время начать реализацию этих проектов, поэтому сегодняшнее посещение площадки для них очень полезно», – сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.
Оба блока на белорусской атомной станции – третьего поколения повышенной безопасности. В случае технических неисправностей от аварий защищает автоматика. Сотрудники знают, как действовать практически в любой внештатной ситуации. С момента ввода в эксплуатацию белорусской АЭС стране уже у
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В мире сложилось понимание, что атомная энергетика – это неотъемлемая, необходимая часть зеленого перехода.
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