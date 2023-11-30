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Ветер и метель оставили без света 45 населенных пунктов в Беларуси

30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильный ветер и метель нарушили энергоснабжение в 45 населенных пунктах Беларуси.

Подача электроэнергии нарушена также на 10 фермах и четырех котельных, сообщается в телеграм-канале Минэнерго республики. В устранении нарушений участвуют 22 аварийных бригады и 25 единиц техники.

Накануне мощный снегопад обрушился на Минск. Обильные осадки принес циклон с Карпат.



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Теги: Минск
 
 
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Подача электроэнергии нарушена также на 10 фермах и четырех котельных.
 
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