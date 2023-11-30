Определяем лидеров сферы красоты и здоровья Беларуси в рамкам Belarus Beauty Awards

Источник материала: ProBusiness





В этом году проходит седьмая ежегодная премия красоты и здоровья Belarus Beauty Awards. Онлайн-голосование за победителей организовано на экспертном бьюти-ресурсе belarusbeauty.by . Более 190 номинантов соперничают за звание победителей в заявленных номинациях.

Belarus Beauty Awards — главное ежегодное событие в сфере красоты и здоровья, направленное на популяризацию участников премии и определение лидеров в нескольких конкурсных категориях:

Заведения красоты и здоровья,

Специалисты,

Косметика / Товары для красоты и здоровья.

Главная особенность Belarus Beauty Awards — определение победителей путем онлайн-голосования, в котором принимают участие пользователи со всей страны. Голосование, доступное ежедневно с 8.00 до 22.00, проводится на официальном сайте belarusbeauty.by. Этот подход обеспечивает максимальную демократизацию и вовлечение обширной аудитории в отбор лучших в бьюти-индустрии. Для того чтобы отдать свой голос, интернет-пользователю необходимо пройти авторизацию и смс-верификацию. Голосование для абонентов всех мобильных операторов является бесплатным. В голосовании могут принять участие только жители Республики Беларусь.

На сайте belarusbeauty.by вас ждут приятные бонусы. В разделе «Акции» вы можете ознакомиться с акционными предложения от участников премии. Так, со скидкой до 70% вы сможете получить услуги от косметологов, тейпологов, визажистов, мастеров перманентного макияжа, парикмахеров-колористов, психологов, фитнес-тренеров и т.д.

Партнер премии онлайн-гипермаркет 21vek.by также подготовил для вас приятный бонус: скидку 10% на покупку косметики и гаджетов брендов, которые принимают участие в премии. Для получения скидки при оформлении заказа на сайте 21vek.by используйте промокод BBA.





Итоги голосования станут известны 09 декабря во время Церемонии награждения победителей премии Belarus Beauty Awards, которая станет прекрасным завершением бьюти-проекта. Вход на мероприятие осуществляется по пригласительным билетам.