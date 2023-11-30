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Определяем лидеров сферы красоты и здоровья Беларуси в рамкам Belarus Beauty Awards

30.11.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Определяем лидеров сферы красоты и здоровья Беларуси в рамкам Belarus Beauty Awards

В этом году проходит седьмая ежегодная премия красоты и здоровья Belarus Beauty Awards. Онлайн-голосование за победителей организовано на экспертном бьюти-ресурсе belarusbeauty.by. Более 190 номинантов соперничают за звание победителей в заявленных номинациях.

Belarus Beauty Awards — главное ежегодное событие в сфере красоты и здоровья, направленное на популяризацию участников премии и определение лидеров в нескольких конкурсных категориях:

  • Заведения красоты и здоровья,
  • Специалисты,
  • Косметика / Товары для красоты и здоровья.

Главная особенность Belarus Beauty Awards — определение победителей путем онлайн-голосования, в котором принимают участие пользователи со всей страны. Голосование, доступное ежедневно с 8.00 до 22.00, проводится на официальном сайте belarusbeauty.by. Этот подход обеспечивает максимальную демократизацию и вовлечение обширной аудитории в отбор лучших в бьюти-индустрии. Для того чтобы отдать свой голос, интернет-пользователю необходимо пройти авторизацию и смс-верификацию. Голосование для абонентов всех мобильных операторов является бесплатным. В голосовании могут принять участие только жители Республики Беларусь.

На сайте belarusbeauty.by вас ждут приятные бонусы. В разделе «Акции» вы можете ознакомиться с акционными предложения от участников премии. Так, со скидкой до 70% вы сможете получить услуги от косметологов, тейпологов, визажистов, мастеров перманентного макияжа, парикмахеров-колористов, психологов, фитнес-тренеров и т.д.

Партнер премии онлайн-гипермаркет 21vek.by также подготовил для вас приятный бонус: скидку 10% на покупку косметики и гаджетов брендов, которые принимают участие в премии. Для получения скидки при оформлении заказа на сайте 21vek.by используйте промокод BBA.

Определяем лидеров сферы красоты и здоровья Беларуси в рамкам Belarus Beauty Awards

Итоги голосования станут известны 09 декабря во время Церемонии награждения победителей премии Belarus Beauty Awards, которая станет прекрасным завершением бьюти-проекта. Вход на мероприятие осуществляется по пригласительным билетам.

За актуальными новостями премии вы можете следить в официальном Instagram-аккаунте проекта @belarusbeauty.by.

 

 
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В этом году проходит седьмая ежегодная премия красоты и здоровья Belarus Beauty Awards. Онлайн-голосование за победителей организовано на экспертном бьюти-ресурсе...
 
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