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Wunder Digital запускает исследование рынка интернет-рекламы Беларуси

30.11.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Wunder Digital запускает исследование рынка интернет-рекламы Беларуси

Инновационный digital-хаб Wunder Digital готовит масштабное исследование, посвященное оценке рынка интернет-рекламы со стороны крупнейших компаний-рекламодателей. Для оценки текущей ситуации будет использован инструмент опроса.

Приглашаем ведущих представителей отделов маркетинга из различных отраслей принять участие в проекте. Основная цель Wunder Digital Advertising Index — повысить прозрачность и выявить ключевые тенденции в области digital.

Digital Advertising Index покажет ситуацию на рынке digital-рекламы: какие инструменты доступны и наиболее востребованы, с какими драйверами и барьерами сталкиваются рекламодатели, на какой стадии развития находится сегмент и в какую сторону движется.

Анкета состоит из открытых и закрытых вопросов. При ее заполнении респонденты могут указывать наименование компании или отвечать на вопросы анонимно. Ключевыми темами Wunder Digital Advertising Index станет структура рекламных бюджетов, инструменты и технологии, используемые в продвижении, а также изменения на рынке интерактивной рекламы за последний год.

Нам важно услышать мнение каждого участника рынка рекламы. Если вы хотите поучаствовать в исследовании, напишите Wunder Digital на почту — info@wunder.by. В ответ на ваш запрос вы получите доступ к онлайн-анкете. Итоги исследования будут представлены в агрегированном виде в форме отчета, детальная информация о каждой конкретной компании останется конфиденциальной. Участники исследования в качестве дополнительного бонуса смогут получить возможность проведения аудита рекламных кабинетов и систем аналитики от экспертов Wunder Digital.

Результаты Wunder Digital Advertising Index будут опубликованы в декабре в общем доступе. Каждый сможет ознакомиться с полученными данными и учитывать их при составлении стратегии на 2024 год.

Wunder Digital планирует проводить подобные исследования регулярно, чтобы отслеживать динамику сферы и ее основные тренды. Приглашаем вас присоединиться к этой инициативе и вместе определять вектор дальнейшего развития digital-рекламы.

 
 
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