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Прародитель терминаторов или новый Оппенгеймер? Кто такой глава OpenAI Сэм Альтман и почему его сканадльное увольнение взбудоражило весь мир
30.11.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сэм Альтман, нынешний гендиректор и сооснователь OpenAI, стоящей за созданием ChatGPT, имеет все шансы стать одной из важнейших фигур XXI века и остаться в истории надолго. Его детищем пользуются больше 100 миллионов человек по всему миру, а среди ваших знакомых будет сложно найти людей, которые еще не слышали о нейросетях. Но кажется теперь Сэм Альтман действительно стал звездой мирового масштаба, сыграв главную роль в самом резонансном увольнении за всю истории Кремниевой долины и не менее эпичном возвращении в кресло гендиректора. «Про бизнес» решил подробно изучить биографию потенциально самого влиятельного предпринимателя на планете, чтобы понять, не станет ли он новым Оппенгеймером или прародителем терминаторов, в чем его уже неоднократно подозревали.
Компьютер в раннем детстве, брошенный университет и другие атрибуты успешного предпринимателя из Кремниевой долины
Будущий «отец революции ИИ» родился 22 апреля 1985 года (в один день с Владимиром Лениным и Робертом Оппенгеймером) в Чикаго. Сэм был старшим ребенком в обеспеченной еврейской семье: отец работал брокером по недвижимости, а мать была врачом-дерматологом. Вместе с младшими братьями Максом и Джеком, а также сестрой Энни семья нередко проводила совместный досуг, играя в водное поло, теннис или настольные игры. С самых юных лет родители прививали детям любовь к математике и естественным наукам, а также всегда подпитывали их уверенность в собственных силах. Поворотным моментом в жизни Сэма можно считать появление первого компьютера, который достался мальчику в подарок от родителей уже в возрасте 8 лет. Вскоре он самостоятельно научился собирать сложную технику и занялся программированием. Рассказывая о своей биографии, Альтман признавался, что в тот период Стив Джобс стал для него настоящим кумиром и впоследствии оказался единственным человеком, который заставил его застыть во время собеседования.
Сэм учился в элитной подготовительной школе Джона Берроуза, где однажды
За 4 года адской работы в роли гендиректора компании молодому человеку удается привлечь инвестиции на сумму около $ 30 миллионов, в первую очередь, благодаря участию в мероприятиях недавно созданного Y-combinator — известного американского акселератора, который помогает развиваться высокотехнологичным компаниям. Коллеги
В 2009 году на презентации проекта перед Стивом Джобсом ребята получили комментарий «круто», а на пике стартап оценивался в $ 175 миллионов. Но первая попытка войти в венчурную индустрию так и не стала головокружительным успехом — Loopt не смог привлечь достаточное количество пользователей, поэтому в 2012 году, спустя 7 лет с момента основания, стартап был продан корпорации Green Dot за 43,4 миллиона долларов (Альтман получил $ 5 миллионов). «У нас было оптимистическое мнение, что местоположение будет иметь решающее значение, —
Первый факап в бизнесе никак не повлиял на энтузиазм молодого инноватора. Учитывая 4-летний опыт управленца и первые миллионы долларов на счете, Альтман вместе решает основать собственный венчурный фонд Hydrazine Capital, куда дополнительно привлекает еще $ 21 миллион от внешних инвесторов. За 4 года компания стремительно взлетает в цене в 10 раз, поэтому неудивительно, что уже в 2014 году Альтмана после нескольких лет партнерства на парт тайме назначают гендиректором Y-combinator. Один из основателей YC сказал: «Поскольку Сэм может видеть будущее, мы хотим, чтобы он рассказал нам, что будет дальше». Под его руководством акселератор закрепляет за собой статус мирового локомотива всей технологической индустрии и инвестирует в Airbnb, Dropbox, Zenefits, Stripe и другие известные проекты.
Многие
Примерно в 2012 году Альтман впервые
В этом контексте важно сказать, что Сэм Альтман нередко
По словам Cэма Альтмана, к концу 2014 года общая капитализация компаний, находящихся в системе Y-combinator, превысила $ 65 миллиардов. За такие достижения Forbes закономерно называет предпринимателя «лучшим инвестором 2015 года в возрасте до 30 лет». Интересный факт: примерно в то же время бизнесмен возвращается в стены Стэнфордского университета, но на этот раз в роли лектора на тему венчурного бизнеса. На одном из занятий Сэм Альтман расскажет:
— Формула для оценки шансов стартапа на успех — это что-то вроде идеи, умноженной на продукт, умноженной на выполнение, умноженной на команду, умноженной на удачу, где удача — это случайное число от нуля до десяти тысяч".
За годы в роли гендиректора Y-combinator Альтман явно превзошел ожидания окружающих, многократно расширив возможности инвестиционного фонда компании. Но спустя 5 лет плодотворной работы он принимает решение покинуть проект, чтобы сфокусировать внимание на главном технологическом детище в своей карьере — компании OpenAI.
История «некоммерческой» OpenAI и «придурок» Илон Маск
История OpenAI началась 11 декабря 2015 года, когда самые заметные деятели из мира высоких технологий решили создать некоммерческую организацию, которая в условиях абсолютной прозрачности займется разработками в области искусственного интеллекта. Среди основателей известные предприниматели Илон Маск, Илья Слуцкер, Грег Брокман и многие другие. В такой пестрой компании имя Альтмана совсем не потерялось, наоборот в то время он — абсолютная звезда Кремниевой долины и всего мира технологий с репутацией новатора и визионера. Но на самом деле Сэм понимал, что его работа в Y-combinator свелась к скучному подсчету финансов, а ведь он, как настоящий стартапер, всегда мечтал делать вещи, которые изменят жизнь людей в лучшую сторону. В дальнейшем Сэм Альтман будет активно поддерживать идеи «философии эффективного альтруизма», которая оправдывает зарабатывание огромных денег практически любыми доступными средствами на основе теории, что ее сторонники лучше всего знают, как их тратить.
На начальном этапе главную идею OpenAI можно сформулировать так: «Мы хорошие предприниматели, поэтому нам важно не дать возможности крупным корпорациям (т.е. плохим) сосредоточить в своих руках будущую мощь искусственного интеллекта».
В мае 2016 года ведущий исследователь ИИ в Google Дарио Амадей
В 2019 году Илон Маск внезапно
К слову, сейчас сотрудники OpenAI — самые высокооплачиваемые ИТ-специалисты в мире с зарплатой от $ 200 до 800 тысяч в год.
В марте 2021 года Альтман
В 2023 году
Парадоксально, но к настоящему моменту OpenAI — это сверхубыточный проект, который только на поддержание серверов ежедневно тратит $ 700 тысяч. Неудивительно, что в 2022 году чистый убыток компании составлял $ 540 миллионов. Но с другой стороны, в феврале 2023 количество пользователей ChatGPT превысило 100 миллионов, что сделало компанию самой быстрорастущей в мире. Инвестиционной привлекательности не помешал даже общественный резонанс вокруг «письма тысячи экспертов», хотя в публичных выступлениях Альтман перешел к более осторожной риторике.
«Я опасаюсь в основном способности больших языковых моделей манипулировать, убеждать, предоставлять индивидуальную дезинформацию» — сказал Альтман на слушаниях в Сенате США.
Странное увольнение и возвращение с триумфом
17 ноября 2023 года совет директоров OpenAI внезапно
Похоже, что одной из главных причин такого решения
— Четыре раза за всю историю OpenAI (причем последний раз — в течение последних недель) я своими глазами видел, как мы словно бы отодвигаем завесу невежества и проводим новые границы открытий. Получить такую возможность — это самая большая честь в жизни с профессиональной точки зрения.
Однако пока журналисты писали статьи об «увольнении века», ситуация успела несколько раз измениться. Вслед за гендиректором компанию
В это время уже стали появляться слухи о том, что Сэму Альтману предлагают вернуться на пост CEO. Но неожиданно генеральный директор компании Microsoft
В итоге 22 ноября 2023 года
Как раз сегодня, 30 ноября 2023 года,
Конфликт был заложен в самой структуре компании?
Издание «Большие идеи»
Как у любой некоммерческой компании, у OpenAI, Inc. есть миссия, которая описана в ее уставных документах и вокруг которой строится ее работа. Формулируется она так — «создание безопасного и полезного искусственного интеллекта общего назначения на благо человечества». Есть у компании и совет директоров, который контролирует ее деятельность, а также команда, которая реализует ее миссию. Сотрудники отвечают перед советом директоров, а тот, в свою очередь, отвечает… вероятно, перед собственной совестью.Акционеров нет, экономических фидуциарных обязательств нет, а основная обязанность совета директоров — следить за выполнением миссии. «Главным бенефициаром некоммерческой организации является человечество, а не инвесторы OpenAI», — заявляет компания на своем сайте. В саму структуру OpenAI заложен сценарий конфликта: официальный контроль строится на благотворительных интересах (и осуществляется НКО), а фактический — на экономических (и осуществляется компанией Microsoft).
Мнения о ситуации от бизнесменов
Вся эта история породила немало обсуждений в предпринимательской среде. Мы собрали несколько необычных мнений.
Так создатель и ex-CEO «Нетологии-групп» Максим Спиридонов еще до возвращения Альтмана
— Похоже на то, что увольнение CEO было инициативой Совета директоров без согласования с теми, кто заказывает музыку. Microsoft, Tiger Global, Sequoia Capital и другие инвесторы бросились спасать ситуацию и, по информации СМИ, зовут Альтмана назад, обещая распустить уволивший его Совет. Подобные ситуации ярко обнажают логику работы больших систем и дают хорошую возможность заглянуть в мировые закулисы.
Как в бизнесе, так и в стране, есть исполнительная власть (CEO, премьер-министр или президент) и есть законодательная (Совет директоров или парламент). В здоровой ситуации они уравновешивают друг друга и находятся в конструктивной дискуссии на пользу общего дела. Но часто их отношения превращаются в борьбу за власть, ресурсы и влияние. И тогда следствием этой борьбы становятся ситуации типа обсуждаемой.
Похоже на то, что Альтман, поддерживаемый инвесторами, вернется. И, вероятно, с дополнительными полномочиями, которые позволят ему избегать подобных ситуаций в будущем. То есть он получит в компании ещё больше власти. А значит, ключевые вопросы стратегии самой продвинутой в мире компании, занимающейся развитием искусственного интеллекта, могут оказаться под полным контролем одного человека. И, к слову — хрен знает, хорошо это или плохо.
После новости о возвращении Сэма Альтмана в компанию Максим
— Альтман и поддержавшая его Microsoft — в безусловном выигрыше. Теперь у них развязаны руки и вряд ли что-то помешает им и далее быстро коммерциализировать продукты OpenAI. А именно это, судя по всему, стало причиной конфликта. В прежнем Совете директоров преобладало мнение о том, что следует притормозить коней коммерциализации и вернуть во главу угла этичность и безопасность искусственного интеллекта для будущего.
Основатель и CEO компаний Product Lab Андрей Бадин тоже
— По тому, что происходит в OpenAI: я думаю что Альтмана вернут, но я пока не уверен, что это хорошо для мира. ИИ сильно изменит наш мир. А Альтман совсем непростой товарищ, об этом я писал еще в мае.
Тогда Андрей Бадин задавался вопросом, не является ли Сэм Альтман новым Робертом Оппенгеймером, который ради благих намерений борьбы с фашизмом и развития науки создал атомную бомбу, а потом сожалел об этом до конца жизни. «Все, кто его восхваляет, вы уверены, что Альтман — лучший кандидат на нового героя?», — писал Бадин.
Илон Маск, давний соперник Альтмана, во-первых
В то же время, предприниматель, писатель, продюсер, автор книги «Теория каст и ролей» Алексей Крол увидел здесь пример слабости Специалистов и силы Предпринимателей (терминология, принятая Алексеем Кролом для описания взаимоотношений в обществе, — прим. «Про бизнес»). Он опубликовал мем с Ильей Суцкевером и
Алексей утверждает, что отказ от ответственности — это типичный признак Специалиста:
— Однако, нельзя осуждать беднягу за то, что есть вещи, которые он не в состоянии делать потому, что имеет крутые мозги, но его яйца явно не из железа. Мы все боимся, паникуем, совершает ошибки. И некоторые даже имеют смелость признать их, даже публично. <…> Мораль басни проста, и это посыл для Предпринимателей и Специалистов. Предприниматели, привлекайте талантливых специалистов, создавайте для них условия, делайте вид, что внимательно слушаете их сумасшедшие идеи, платите им бабки, давайте бонусы, пуфики и смузи. НО! Никогда не допускайте их к принятию решений, ибо они не способны брать ответственность за последствия, не способны брать риски. Это норм, зато они способны находить решения проблем. <…> Специалисты, создавайте прекрасные вещи по заданию Предпринимателей, участвуйте в конференциях, изрекайте мудрые цитаты, напускайте важный вид на лицо. Но не стоит стремиться к управлению, так как там ваша компетенция и опыт, как рыбке — зонтик. В менеджменте, особенно топового уровня, нужны железные яйца, а этому в универах не учат. Этому вообще нигде не учат. Железные яйца сами отрастают… У тех, кто выживает в ситуациях, в которые ни один Спец/Ученый носа никогда не сунет. Это, конечно, не повод принижать Спецов или возвышать Предпринимателей. Это просто реальность мира «Каст и Ролей», как-бы кому-то это не нравилось.
То есть Алексей Крол не видит каких-то проблем для компании и мира, а также считает, что Альтман в этой ситуации просто показал: он настоящий лидер.
P. S.
Здесь трудно делать какие-то выводы, но можно констатировать, что Сэм Альтман сейчас, возможно, стал одним из самых влиятельных и неприкасаемых руководителей в мире. Тяжело спорить с человеком, вместе с которым готова уйти почти вся компания…
Кроме того, нельзя отрицать, что здесь налицо жесткий конфликт между наукой и коммерцией. Это было мало похоже на банальную корпоративную борьбу за власть. Причины, скорее всего, намного глубже. Что это будет значить для мирового бизнеса и человечества, мы должны будем скоро увидеть.
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Прародитель терминаторов или новый Оппенгеймер? Кто такой глава OpenAI Сэм Альтман и почему его сканадльное увольнение взбудоражило весь мир
Сэм Альтман, нынешний гендиректор и сооснователь OpenAI, стоящей за созданием ChatGPT, имеет все шансы стать одной из важнейших фигур XXI века и остаться в истории надолго....
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