Новую модель финансирования приграничных регионов создадут Беларусь и Россия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Москва создадут новую модель финансирования приграничных регионов. Сотрудничество в рамках Союзного государства станет шире. Об этом заявил глава Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Виктор Пинский, передает «МИР 24».

Основная задача – сделать лучше транспортное сообщение между сопредельными областями. Например, сейчас между Витебском и Псковом ходит всего один нерегулярный рейс. В перспективе открытие еще и железнодорожного сообщения. Для туристов поездки станут доступнее и проще.

«Дальше идет речь об авиасообщении. Не только между регионами и столицами, Псковом и Витебском, но и районами. Это даст толчок в развитии этих регионов, социально-экономического развития, торгово-экономического развития и во многих других сферах», – рассказал председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Виктор Пинский.

«Отдельной темой прошло действительно возможность увеличения финансирования проектов в рамках регионального сотрудничества. Предполагается, что в будущем мы можем расширить эти ресурсы не только за счет бюджета Союзного государства, но и за счет государственного частного партнерства. И, возможно, даже создания определенного фонда региональных инициатив», – поделился заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Андрей Савиных.

Беларусь граничит с тремя российскими регионами. Их сотрудничество будут регулировать законом, который сейчас разрабатывают.