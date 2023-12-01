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Новую модель финансирования приграничных регионов создадут Беларусь и Россия
01.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Москва создадут новую модель финансирования приграничных регионов. Сотрудничество в рамках Союзного государства станет шире. Об этом заявил глава Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Виктор Пинский, передает «МИР 24».
Основная задача – сделать лучше транспортное сообщение между сопредельными областями. Например, сейчас между Витебском и Псковом ходит всего один нерегулярный рейс. В перспективе открытие еще и железнодорожного сообщения. Для туристов поездки станут доступнее и проще.
«Дальше идет речь об авиасообщении. Не только между регионами и столицами, Псковом и Витебском, но и районами. Это даст толчок в развитии этих регионов, социально-экономического развития, торгово-экономического развития и во многих других сферах», – рассказал председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Виктор Пинский.
Беларусь граничит с тремя российскими регионами. Их сотрудничество будут регулировать законом, который сейчас разрабатывают.
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Основная задача – сделать лучше транспортное сообщение между сопредельными областями.
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