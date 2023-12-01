Betera - признанный лидер на рынке ставок на спорт и онлайн-казино в Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Игровая платформа Betera завоевала сразу две престижные награды на премии "Выбор года 2023" в категориях "Букмекер" и "Онлайн-казино"

Получение престижных наград "Выбор года 2023" в категориях "Букмекер" и "Онлайн-казино" стало возможным благодаря большому вниманию и доверию со стороны белорусов. Betera — самый масштабный гемблинг-оператор Беларуси с более чем 50 видами спорта, в каждом из которых проходят сотни турниров и тысячи матчей. На игровой платформе представлена широчайшая линейка казино: это более 2200 игр, среди которых есть эксклюзивные слоты, представлены разделы live-казино, настольные и ТВ-игры. Более 20% от игрового контента платформы — региональный эксклюзив, доступный только пользователям Betera.

Компания уделяет внимание внедрению различных игровых механик и регулярно предлагает клиентам интересные турниры, радует бонусами и призовыми фондами. Так, с 1-го декабря стартует турнир Winter Bet Race, в котором участвуют экспрессы от экспертов Betera с повышенными коэффициентами и другие события, призовой фонд — 50 000 BYN. Подробности по ссылке .

Betera входит в топ-20 сайтов по посещаемости в Беларуси и уверенно занимает первое место по количеству гостей среди онлайн-ресурсов в тематике iGaming. За год игровую платформу посетили почти 90 миллионов раз*. Компания постоянно работает над улучшением игровой платформы, уделяет особое внимание качеству оказываемых сервисов и взаимодействию с клиентами.

— В уходящем году команда Betera заметно выросла во всех направлениях — об этом в первую очередь говорит очевидный интерес к нашим проектам. Благодарим многочисленных партнеров и рады, что все наши сотрудничества расширяются, ярко реализуются, становятся более содержательными и интересными. Мы ценим каждого игрока Betera — спасибо, что вы в нашей команде! Не будем нарушать традиций — впереди много качественных онлайн-инноваций, улучшения игровой платформы, а также офлайн-события, незабываемые как красивый футбол на матче Betera Fair Play или киберспортивные пабстомпы финальных матчей Dota 2 и League of Legends. Мы рады, что проделанная работа получила высокую оценку. Но это не повод останавливаться — в новом году нас ждут новые цели. И мы верим, что все ставки сыграют! — говорит Михаил Герасимович, исполнительный директор Betera.

В ноябре проекты Betera получили две награды профессиональной премии ADMA, определяющей лучшие бренды и проекты в сфере маркетинга и коммуникаций Беларуси. Проект "На высоте с Betera", посвященный 22 чемпионату мира по футболу, в номинации "Сезонный маркетинг" был отмечен жюри как яркая кампания со множеством креативных проявлений в медиа. Социальный проект "Я живу с... синдромом Дауна" стал одним из самых нестандартных в номинации "Социальные кампании коммерческих брендов".

Компания сотрудничает с национальными федерациями футбола, хоккея, гандбола и дрифтинга, а также с ФК "Энергетик-БГУ", ГК "Мешков Брест", БК "Минск" и другими клубами. Осенью 2023 стала титульным партнером киберспортивной команды Betera Esports по CS. На международной арене компания является официальным партнером футбольного клуба “Ювентус”, а лицом и амбассадором стал легенда мирового футбола — Луиш Фигу.