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Лукашенко провел ряд встреч в рамках Климатического саммита ООН в Дубае
01.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко прибыл в Дубай на Всемирный саммит по борьбе с изменениями климата. Он проходит в эти дни в Объединенных Арабских Эмиратах, передает «МИР 24».
На полях саммита Александр Лукашенко уже провел ряд встреч с лидерами Азербайджана, Кубы, Зимбабве, Сербии, Экваториальной Гвинеи и других стран.
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Ожидается, что президент озвучит подходы Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности.
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