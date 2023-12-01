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Лукашенко провел ряд встреч в рамках Климатического саммита ООН в Дубае

01.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко провел ряд встреч в рамках Климатического саммита ООН в Дубае
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко прибыл в Дубай на Всемирный саммит по борьбе с изменениями климата. Он проходит в эти дни в Объединенных Арабских Эмиратах, передает «МИР 24».

Белорусского лидера приветствовали президент Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид аль-Нахайян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В саммите участвуют делегации из полутора сотен стран. Как ожидается, Александр Лукашенко озвучит подходы Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности.

«Мы выполняем все международные обязательства, связанные со снижением выбросов парниковых газов. Мы уже перевыполнили наши показатели, которые были зафиксированы в ходе предыдущих саммитов, и движемся поступательно в этом направлении. Мы являемся одними из лидеров по осушению болот. Мы работаем очень над восстановлением лесов. Восстановительные работы по лесам превышают объемы вырубки. Это, конечно, подчеркивает значение Беларуси как «легких» Европы», – рассказал министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник.

На полях саммита Александр Лукашенко уже провел ряд встреч с лидерами Азербайджана, Кубы, Зимбабве, Сербии, Экваториальной Гвинеи и других стран.



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Ожидается, что президент озвучит подходы Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности.
 
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