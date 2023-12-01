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Автоинспекторы в Беларуси начали проверку сезонных шин
01.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси с 1 декабря автомобилисты обязаны ездить на зимних шинах. Госавтоинспекция вышла на дороги с проверкой. Кто не успел «переобуться», получит штраф. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
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С 1 декабря автомобилисты обязаны ездить на зимних покрышках.
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