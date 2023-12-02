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Лукашенко: Климатическая повестка должна объединить лидеров мировых держав

02.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Климатическая повестка должна объединить лидеров мировых держав
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко призвал мировое сообщество «не говорить, а действовать» в ходе своего выступления на Всемирном саммите по борьбе с изменениями климата в Дубае, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

На Всемирном саммите по климату Александр Лукашенко в первых рядах в окружении президента Сербии и короля Великобритании Карла III. Беларуси есть что предъявить мировому сообществу. Страна развивает «зеленую» и атомную энергетику. Сохраняет естественные источники кислорода – болота и леса.

«Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничения доступа к технологиям. Нельзя давить политических оппонентов санкциями и требовать в то же время затратных для национальных экономик решений. Решений, от которых зависит чистота атмосферы, грунтовых вод и Мирового океана», – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко говорил предметно и порой жестко, в отличие от европейских коллег, которые высказывали лишь озабоченность. Да, на любые инициативы нужны средства, и белорусский президент знает, где их найти.

«Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны блага для народов, истрачено от 1,5 до 2 трлн долларов. А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане? Это триллионы и триллионы долларов! Так давайте их направим на чистоту планеты. И не надо будет искать, как у нас говорят, по зауголью эти деньги», – отметил Лукашенко.

Нехватка чистой питьевой воды и отсутствие возможности дышать свежим воздухом, наводнения, засухи, торнадо и цунами – это негативные результаты изменения климата. В одиночку большинство государств не справляются с последствиями природных катаклизмов, не говоря уже о том, чтобы их предотвратить. Лукашенко уверен: климатическая повестка должна всех объединить. В итоге это будет благо для всей планеты.

«В очередной раз мы здесь собрались и в очередной раз выскажем свою «озабоченность», к сожалению. Через неделю все забудем. У нас нет морального права жить только для себя. Мы должны заглядывать за горизонт, уважать законы природы и создавать основу для продолжения человеческого рода здесь и сейчас, на нашей планете. Другого дома у нас нет и не будет», – подчеркнул президент.

Такой представительный саммит – это еще и возможность пообщаться с глазу на глаз. Важные переговоры прошли и с председателем Африканского Союза Азали Ассумани.

Рукотворное глобальное потепление климата
Что человечество делает не так?
«Мы с Северной Африкой давно сотрудничаем, в том числе с Египтом, другими странами. Развиваем сотрудничество на юге Африки с Зимбабве, планируем выйти на экватор. Мы были бы очень рады, если бы вы способствовали такому движению высокотехнологичной Беларуси», – обратился Лукашенко к Ассумани.

На полях форума Александр Лукашенко провел неформальные встречи с лидерами Азербайджана, Сербии, Кубы, Экваториальной Гвинеи. Президент Кении получил приглашение посетить Беларусь.

По итогам первого дня Всемирного саммита президент Объединенных Арабских Эмиратов Муххамед бен Заид аль-Нахайян объявил о создании нового фонда в размере 30 миллиардов долларов для глобальных климатических решений.



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Белорусский президент заявил, что в одиночку большинство государств не справляются с последствиями природных катаклизмов.
 
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