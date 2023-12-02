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Лукашенко: Климатическая повестка должна объединить лидеров мировых держав
02.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко призвал мировое сообщество «не говорить, а действовать» в ходе своего выступления на Всемирном саммите по борьбе с изменениями климата в Дубае, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
На Всемирном саммите по климату Александр Лукашенко в первых рядах в окружении президента Сербии и короля Великобритании Карла III. Беларуси есть что предъявить мировому сообществу. Страна развивает «зеленую» и атомную энергетику. Сохраняет естественные источники кислорода – болота и леса.
Александр Лукашенко говорил предметно и порой жестко, в отличие от европейских коллег, которые высказывали лишь озабоченность. Да, на любые инициативы нужны средства, и белорусский президент знает, где их найти.
Нехватка чистой питьевой воды и отсутствие возможности дышать свежим воздухом, наводнения, засухи, торнадо и цунами – это негативные результаты изменения климата. В одиночку большинство государств не справляются с последствиями природных катаклизмов, не говоря уже о том, чтобы их предотвратить. Лукашенко уверен: климатическая повестка должна всех объединить. В итоге это будет благо для всей планеты.
Такой представительный саммит – это еще и возможность пообщаться с глазу на глаз. Важные переговоры прошли и с председателем Африканского Союза Азали Ассумани.
На полях форума
По итогам первого дня Всемирного саммита президент Объединенных Арабских Эмиратов Муххамед бен Заид аль-Нахайян объявил о создании нового фонда в размере 30 миллиардов долларов для глобальных климатических решений.
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Белорусский президент заявил, что в одиночку большинство государств не справляются с последствиями природных катаклизмов.
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