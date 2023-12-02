Лукашенко: Климатическая повестка должна объединить лидеров мировых держав

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал мировое сообщество «не говорить, а действовать» в ходе своего выступления на Всемирном саммите по борьбе с изменениями климата в Дубае, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

На Всемирном саммите по климату Александр Лукашенко в первых рядах в окружении президента Сербии и короля Великобритании Карла III. Беларуси есть что предъявить мировому сообществу. Страна развивает «зеленую» и атомную энергетику. Сохраняет естественные источники кислорода – болота и леса.

«Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничения доступа к технологиям. Нельзя давить политических оппонентов санкциями и требовать в то же время затратных для национальных экономик решений. Решений, от которых зависит чистота атмосферы, грунтовых вод и Мирового океана», – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко говорил предметно и порой жестко, в отличие от европейских коллег, которые высказывали лишь озабоченность. Да, на любые инициативы нужны средства, и белорусский президент знает, где их найти.

«Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны блага для народов, истрачено от 1,5 до 2 трлн долларов. А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане? Это триллионы и триллионы долларов! Так давайте их направим на чистоту планеты. И не надо будет искать, как у нас говорят, по зауголью эти деньги», – отметил Лукашенко.

Нехватка чистой питьевой воды и отсутствие возможности дышать свежим воздухом, наводнения, засухи, торнадо и цунами – это негативные результаты изменения климата. В одиночку большинство государств не справляются с последствиями природных катаклизмов, не говоря уже о том, чтобы их предотвратить. Лукашенко уверен: климатическая повестка должна всех объединить. В итоге это будет благо для всей планеты.

«В очередной раз мы здесь собрались и в очередной раз выскажем свою «озабоченность», к сожалению. Через неделю все забудем. У нас нет морального права жить только для себя. Мы должны заглядывать за горизонт, уважать законы природы и создавать основу для продолжения человеческого рода здесь и сейчас, на нашей планете. Другого дома у нас нет и не будет», – подчеркнул президент.

Такой представительный саммит – это еще и возможность пообщаться с глазу на глаз. Важные переговоры прошли и с председателем Африканского Союза Азали Ассумани.