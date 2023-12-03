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Скандальное увольнение, пристрастия белорусов и нехватка сотрудников: новости бизнеса за 27 ноября — 3 декабря 2023 года

03.12.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Скандальное увольнение, пристрастия белорусов и нехватка сотрудников: новости бизнеса за 27 ноября — 3 декабря 2023 года

Опасность жесткого бюджета, необычная реинкарнация «ночного заведения» и заработок на цветах. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Что белорусы покупают онлайн и на что обращают внимание при выборе? Как добиться того, чтобы ваш товар точно попался на глаза подходящей аудитории? Директор Yandex Ads Беларусь Елена Ярославская рассказала о том, как покупатели ведут себя онлайн.

Узнали, какие проблемы сегодня есть с поставками fashion-товаров и стоит ли входить на этот рынок в 2024 году, а также как поставщики топлива пережили санкции.

Автомобильный холдинг Атлант-М подвел предварительные итоги 2023 года. Оказалось, что компания решила проблемы с машинами, но теперь пытается привлечь больше работников.

Полезное для бизнеса

Объясняем, почему жесткий бюджет убивает вашу компанию и как это исправить уже сегодня, а также почему холодные звонки до сих пор работают.

Собрали топ-5 ниш в бизнесе, в которых можно заработать в 2024 году.

Сеть тренажерных клубов GYM24 «зашла» в Беларусь 5 лет назад. Ее владелец Адонис Григаравичюс уже рассказывал, как даже в кризис развивать бизнес и как его оцифровать. А недавно компания открыла четвертый клуб в необычном месте — в помещении когда-то самого знаменитого казино Минска «Белая Вежа». Директор по маркетингу сети Валентина Монак рассказала «Про бизнес» про нынешние сложности сферы, «фишки» нового зала и нюансы привлечения аудитории.

Истории бизнеса

Начинать свой бизнес (пусть и маленький) — это всегда волнительно. Героиня нашего материала не побоялась трудностей и открыла цветочный магазин в агрогородке под Минском. Мы съездили в Сеницу, чтобы посмотреть, как работает студия флористики Алены Папок. Она рассказала о старте в цветочной индустрии и о тех, кто покупает фиолетовые кактусы.

Илья Латышев работал в сфере юридических услуг с 2001 года. Сначала — «на дядю». Потом, в 2007 году, основал свою юридическую фирму. С 2012 по 2015 годы она входила в международную сеть, насчитывая 20+ юристов. После развода с белорусскими партнерами в 2017-м фирма Ильи работала в формате «юридического бутика», насчитывая 5−7 юристов. Все было хорошо, но… В 2022 году изменился Закон «О лицензировании»: законодатель вернул отмененную в 2015−16 годах аттестацию юристов. «По факту из 3000+ юристов, которые могли оказывать юруслуги в начале 2023 года, на 1 июля на всю страну осталось чуть больше 300. Я ходил на экзамен в первых рядах, 10 января. Не сдал. После 10 июля мог идти пересдавать, но решил этого не делать и воспользоваться планом Б», — делится Илья Латышев. Предприниматель рассказал «Про бизнес», как в итоге открыл свою онлайн-школу.

Необычное для бизнеса

Сэм Альтман, нынешний гендиректор и сооснователь OpenAI, стоящей за созданием ChatGPT, имеет все шансы стать одной из важнейших фигур XXI века и остаться в истории надолго. Он действительно стал звездой мирового масштаба, сыграв главную роль в самом резонансном увольнении за всю истории Кремниевой долины и не менее эпичном возвращении в кресло гендиректора. «Про бизнес» решил подробно изучить биографию потенциально самого влиятельного предпринимателя на планете, чтобы понять, не станет ли он новым Оппенгеймером или прародителем терминаторов, в чем его уже неоднократно подозревали.

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Теги: Минск
 
 
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Опасность жесткого бюджета, необычная реинкарнация «ночного заведения» и заработок на цветах. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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