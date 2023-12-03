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Скандальное увольнение, пристрастия белорусов и нехватка сотрудников: новости бизнеса за 27 ноября — 3 декабря 2023 года
03.12.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Опасность жесткого бюджета, необычная реинкарнация «ночного заведения» и заработок на цветах. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Илья Латышев работал в сфере юридических услуг с 2001 года. Сначала — «на дядю». Потом, в 2007 году, основал свою юридическую фирму. С 2012 по 2015 годы она входила в международную сеть, насчитывая 20+ юристов. После развода с белорусскими партнерами в 2017-м фирма Ильи работала в формате «юридического бутика», насчитывая 5−7 юристов. Все было хорошо, но… В 2022 году изменился Закон «О лицензировании»: законодатель вернул отмененную в 2015−16 годах аттестацию юристов. «По факту из 3000+ юристов, которые могли оказывать юруслуги в начале 2023 года, на 1 июля на всю страну осталось чуть больше 300. Я ходил на экзамен в первых рядах, 10 января. Не сдал. После 10 июля мог идти пересдавать, но решил этого не делать и воспользоваться планом Б», — делится Илья Латышев. Предприниматель рассказал «Про бизнес»,
Необычное для бизнеса
Сэм Альтман, нынешний гендиректор и сооснователь OpenAI, стоящей за созданием ChatGPT, имеет все шансы стать одной из важнейших фигур XXI века и остаться в истории надолго. Он действительно стал звездой мирового масштаба, сыграв главную роль в самом резонансном увольнении за всю истории Кремниевой долины и не менее эпичном возвращении в кресло гендиректора. «Про бизнес»
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Скандальное увольнение, пристрастия белорусов и нехватка сотрудников: новости бизнеса за 27 ноября — 3 декабря 2023 года
Опасность жесткого бюджета, необычная реинкарнация «ночного заведения» и заработок на цветах. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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