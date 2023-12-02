День посткроссера отметили любители открыток в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел День посткроссера. Любители открыток активно отправляют их уже за месяц до Нового года. В почтовых отделениях можно получить скидки. Карточки разлетаются по всему миру. Праздничные коллекции продаются в отделениях почты. Чаще всего на карточках принято рассказывать о себе и писать пожелания получателю. Чтобы стать посткроссером, нужно зарегистрироваться на специальном сайте. Там можно найти и коллег по хобби, и их предпочтения по открыткам, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.