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День посткроссера отметили любители открыток в Беларуси

02.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День посткроссера отметили любители открыток в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси прошел День посткроссера. Любители открыток активно отправляют их уже за месяц до Нового года. В почтовых отделениях можно получить скидки. Карточки разлетаются по всему миру. Праздничные коллекции продаются в отделениях почты. Чаще всего на карточках принято рассказывать о себе и писать пожелания получателю. Чтобы стать посткроссером, нужно зарегистрироваться на специальном сайте. Там можно найти и коллег по хобби, и их предпочтения по открыткам, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.



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Чаще всего на карточках принято рассказывать о себе и писать пожелания получателю.
 
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