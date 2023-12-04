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Александр Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в Китае

04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в Китае
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай. Там он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, передает телеканал «МИР 24».

Лидеры двух стран обсудят экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество. В настоящий момент Китай входит в тройку крупнейших торговых партнеров Беларуси. Ежегодно растет товарооборот, появляются новые совместные производства, лаборатории и институты. Минск, в свою очередь, одним из первых поддержал инициативу Пекина «Один пояс, один путь». Она соединит Китай со странами Европы, Центральной Азии и Африки и активизирует международные торгово-инвестиционные проекты.

В программу визита президента Беларуси в Китай включены и мероприятия социально-гуманитарного направления.



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Теги: Минск
 
 
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КНР входит в тройку крупнейших торговых партнеров Беларуси.
 
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