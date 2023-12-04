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Александр Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в Китае
04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Лидеры двух стран обсудят экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество. В настоящий момент Китай входит в тройку крупнейших
В программу визита президента Беларуси в Китай включены и мероприятия социально-гуманитарного направления.
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КНР входит в тройку крупнейших торговых партнеров Беларуси.
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