Александр Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в Китае

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай . Там он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, передает телеканал «МИР 24».

Лидеры двух стран обсудят экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество. В настоящий момент Китай входит в тройку крупнейших торговых партнеров Беларуси . Ежегодно растет товарооборот, появляются новые совместные производства, лаборатории и институты. Минск, в свою очередь, одним из первых поддержал инициативу Пекина «Один пояс, один путь». Она соединит Китай со странами Европы, Центральной Азии и Африки и активизирует международные торгово-инвестиционные проекты.

В программу визита президента Беларуси в Китай включены и мероприятия социально-гуманитарного направления.