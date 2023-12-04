«Все изменилось, когда я понял, что нужно кормить семью». Белорус бросил работу в Академии наук и создал уникальное для страны производство бытовой химии

Источник материала: ProBusiness



Андрей Басаранович. Фото предоставлены героем статьи.

«У каждого из нас должна быть мечта — то, к чему нужно стремиться. И это должно быть что-то, чего мы страстно желаем достичь. Эта цель должна стать притягательной и важной, как сама жизнь», — уверен директор ООО «Эклипс Кемикалс» Андрей Басаранович . Его компания — уникальное для Беларуси производство бытовой химии, которое он создал, чтобы сделать мир лучше. Предприниматель рассказал «Про бизнес» о создании инновационных продуктов, корпоративных ценностях и смелых целях на международных рынках.

«Хотел поступить в Военную Академию, но брат меня отговорил»

— Я родился в Слуцке и рос в совершенно обычной семье. Ничего такого, что могло бы сподвигнуть к началу ведения бизнеса в детстве не было. Но в это же время я отличался неусидчивостью: мне нужно было постоянно что-то делать, двигаться, я не мог усидеть на одном месте… Из-за этого в школе у меня были проблемы с поведениям. Тогда мне казалось, что я себя плохо веду, а на самом деле просто надо было куда-то высвобождать энергию, отчего я постоянно крутился и с кем-то разговаривал.

Жизнь удивительна своей непредсказуемостью. Ты никогда не знаешь, что там, впереди. Кого-то это пугает, но я смотрю на это с позиции возможностей, которые бывают неочевидны в начале. Порой только в масштабе можно оценить, как события тебя приводят туда, где ты сейчас находишься.

Сразу я хотел поступать в Военную академию на факультет АСУ. Но так случилось, что в момент, когда я уже подготовил все документы, у меня вернулся брат из армии и сказал, что лучше не стоит туда поступать. Наличие рядом человека, который поможет сориентировать — бесценно. Мне повезло, что брат стал для меня именно таким человеком, и, конечно, я его послушал, потому что для меня он — безусловный авторитет в жизни.





В то же время мой товарищ предложил поступить в БНТУ, я посмотрел специальности, альтернативы, подумал, что это хороший вариант, и мы вместе поступили в БНТУ. Там я проучился пять лет и собирался идти работать, но почему-то подумал, что у меня недостаточно знаний, поэтому пошел в магистратуру, а потом еще и в аспирантуру.

«Хотел связать свою жизнь с наукой, но у меня появилась семья и ее надо было обеспечивать»

Это действительно было интересное время: работа в Институте общей и неорганической химии НАН Беларуси, где мы занимались созданием фильтров для воды и воздуха на основе новых технологий. Это должно было стать основой для написания диссертации. Мне казалось, что наука и определит мое будущее. Сейчас я понимаю, что это было поиском себя.

Все было увлекательно до того момента, пока у меня не появилась семья: желание изменить мир столкнулось с бытовой действительностью. Тогда уже стало не до фантазий, не до раскрытия потенциала — нужно было глубоко задуматься, как создать финансовую стабильность для своей семьи. Мне пришлось прервать обучение и научные разработки, но я не переставал надеяться, что все-таки продолжу его через какое-то время.





Следующие пять лет я занимался развитием других компаний, дистрибуцией других брендов и их идей. Не всегда развиваемые бренды и компании соответствовали внутреннему уровню, который хотелось бы видеть. Были недоработки по качеству, дизайну, по самому продукту. Всегда хотелось что-то изменить, сделать современно, функционально, классно. Это время понадобилось мне для того, чтобы осознать и понять то, чем мне интересно заниматься.

«Мы хотим делать лучшие продукты на рынке, потому что мы перфекционисты»

А ближе к 2019 году я начал задумываться об открытии компании, которая будет заниматься разработкой и созданием конкретного продукта, потому что основная моя внутренняя идея — созидать. Говорят, когда ты принимаешь решение, мир становится на твою сторону. Это действительно так. Это совсем не значит, что тебе все легко дается. Мне кажется, что даже наоборот. Но к тебе притягиваются нужные люди, профессионалы, из которых ты формируешь команду.

Для нашей команды мы определили важный принцип — создавать лучшие продукты на рынке. Это не просто слова, это действительно так. Хочется делать лучшие продукты, потому что внутри мы перфекционисты. Слоган нашей компании «OLD PROBLEMS — NEW SOLUTIONS», то есть «Старые проблемы — новые решения». Именно он определяет профессиональное кредо и курс, которым мы движемся.





С одной стороны, это нам в какой-то степени мешает, но с другой — сильно помогает, ведь, несмотря на то, что на работу уходит очень много времени и ресурсов, мы делаем классные вещи, которые нравятся большому количеству людей, и для нас это большая награда.

«Чтобы запустить процессы, нам понадобился год и несколько сотен тысяч долларов»

В 2019 году мы начали свои первые разработки, а в 2020-м отгрузили первую партию. На то, чтобы запустить все эти процессы нам понадобилось несколько сотен тысяч долларов. Именно тогда я понял важную вещь: должно быть минимальное количество времени от принятия решения до действия, иначе все это не имеет значения и не будет иметь какого-то результата, потому что можно генерить огромное количество идей, но никогда их не воплотить.

Открывать компанию, конечно, было немного страшно — все новое вызывает страх и стресс, но как только ты принимаешь решение, автоматически все исчезает. Это объясняется тем, что в нашем организме кортизол выбрасывается тогда, когда мозгу недостаточно какой-то информации, но как только решение принято, гормон перестает выбрасываться. Здесь важно не находиться долго в подвешенном состоянии, действовать.





С самого начала мы решили, что будем искать в команду только тех людей, которые будут готовы и смогут создать с нами вместе продукт с приставкой «лучший». Мы тогда еще, конечно, не знали, что такое создать «лучший». Но сейчас мы осознаем, что это колоссальное количество энергии, компетенций, сил, денег, и всего, что с этим связано.

Работа по созданию компании была для меня совершенно другим миром — миром других людей и других идей. Это непростой интересный процесс, потому что создание чего-то нового захватывает тебя и генерирует огромное количество энергии. Время, полное страсти, интереса и неопределенности. Время, когда ты не видишь преград и делаешь то, что тебе нравится.

Когда строишь прогрессивное производство, которого еще нет на рынке, приходится сталкиваться и решать проблемы, которые здесь еще никто не решал, и это мега круто. Наше производство капсул для стирки — уникальное явление для Беларуси. Мы видим большой потенциал для этого продукта в будущем и фокусируемся на этом. В шутку называем себя профессиональными «капсульерами».

Мы постарались вместить в нашей компании 3 характеристики, которые мы всегда стараемся отмечать. Первое — это обязательно функциональность, качество и инновационность. Второе — это современный дизайн для того, чтобы эти средства были удобными, эргономичными и красивыми, потому что бытовая химия — это такие обычные вещи, которые, с одной стороны, вроде как используешь дома, с другой — их всегда нужно прятать в тумбочку для того, чтобы они не мозолили глаза, а у нас была идея, чтобы, если человек их забыл или оставил на видном месте, это не было чем-то таким, что будет выбиваться из дизайна или смотреться неорганично. И третье — это сервис нашей компании.





По нашему мнению, эти три параметра могут действительно дать хороший мультипликатор для того, чтобы мы были интересны, полезны, функциональны и удобны для работы. Это тоже очень важный момент. Например, упаковка нашего геля сделана специально под женскую руку, ведь основная целевая аудитория все-таки женщины, и нам важно, чтобы им было удобно пользоваться нашим продуктом.

Мы не будем создавать продукты, которые не соответствуют нашим принципам, даже если на них можно хорошо заработать.

Если говорить о планах производства новых продуктов, в первую очередь, это те, у которых в будущем будет динамика роста, и концептуально новые продукты для рынка. Учитывая текущую конъюнктуру и тенденции в бытовой химии, в начале следующего года планируем предложить рынку капсулы для посудомоечных машин. На данный момент в этом сегменте лидируют транснациональные бренды, но мы разработали высокоэффективный продукт, не уступающий по качеству лидерам категории и более доступный конечному покупателю.





«Создавали локальное производство, но теперь в планах выход на рынки Европы, США и Азии»

Изначально мы создавали локальную компания с маленькими производственными мощностями, и у нас абсолютно не было идеи конкурировать с крупными игроками. Вокруг нас был океан «акул», а мы забрасывали нашу бамбуковую удочку и рыбачили, иногда спускаясь в воду помочить ноги.

Сейчас у нас совершенно другая идея и планы. Мы претерпели очень серьезную трансформацию как в плане нашего мышления, так и производства.

Мы уже сейчас закладываем идею выхода на другие рынки в наши мощности, в производственные площади, линейку продуктов, маркетинговую стратегию. Сейчас в компании работает 30 человек, и у нас есть два производства: одно — в «Великом камне», второе — в Минском районе. Мы можем производить 100 миллионов капсул в год и в ближайший квартал увеличим этот показатель в два с половиной раза. Так мы наращиваем экспортный потенциал для стабильной работы на внешних рынках.





Мы уже поставляем продукцию в 5 стран, налаживаем работу с нашим офисом на Балканском полуострове, прорабатываем вопрос строительства нового производства и поставки нашей продукции на рынки Европы, США и Азии.

У нас есть большая цель — занять 10% доли в ЕАЭС по нашим продуктам в 5-летней перспективе. Это то, куда мы идем.

При масштабировании, особенно, при выходе на новые рынки, основной вопрос — менталитет, культурные и иные особенности региона. Мы не всегда понимаем, как люди там принимают решения, как используют аналогичные нашим продукты, что для них важно, но мы глубоко погружаемся в изучение истории и культуры страны, чтобы лучше понимать людей, с которыми будем взаимодействовать через наш продукт.





«В бизнесе нужно каждый день драться, как на ринге. Главное не сдаться после сильного удара»

Можно идти поступательно, линейно, создавать маленькую компанию, потом расти, но у нас изначально другие амбиции. Транснациональная компания должна соответствовать определенным критериям, потому что внешние рынки — это всегда война. Даже у нас на локальном рынке своего рода война каждый день и каждый день новое сражение. Ты иногда побеждаешь, иногда проигрываешь, но это такой ринг. Главное не сдаваться после того, как получаешь сильный удар.

После этой войны приходишь домой, заряжаешься, отдыхаешь, залечиваешь раны и уходишь опять на ринг, потому что это всегда борьба. Тут мне помогает спорт, которым я достаточно активно занимался в свое время, — футбол и единоборства.

Мне кажется, что это очень хорошая школа, чтобы научиться держать удар, потому что далеко не все и не всегда получается. Я думаю, что все предприниматели об этом знают. Каждый раз ты приходишь и решаешь проблему. Нет такого, что ты пришел, выпил чашку кофе, посмотрел, как хорошо идут дела и как все замечательно, а потмо пошел домой. Ты приходишь и решаешь каждый день какие-то проблемы, какие-то задачи. Наверное, это и драйвит, потому что если бы все было хорошо, то наступила бы стагнация.





Я где-то слышал хорошую мысль, что если кризис не наступает в твоей компании, ты должен его искусственно создать сам, потому что только это дает возможность расти, подтягивать компетенции, привлекать нужных людей и т.д.

Существует стереотип, и многие белорусские компании с этим согласятся, что здесь не могут создать что-то крутое, лучшее, чем европейское или американское. Мы стараемся с этим работать, повышать культуру потребления, даем возможность нашим клиентам за меньшие деньги получить классную эмоцию и решить свою проблему.

«Великий Камень — это крутое место, даже если сравнивать с европейскими странами»

Прямой поддержки от государства у нас, наверное, нет, но мы находимся в индустриальном парке «Великий Камень» и у нас есть определенные льготы в налогообложении. Но мы обязаны делать определенные инвестиции, нанять оговоренное количество людей… Плюс это должен быть инновационный продукт, который еще не производится в стране. И мы первые в Беларуси, кто создал этот продукт, поэтому вошли туда. На самом деле Великий Камень — это очень крутое место даже в сравнении со многими европейскими странами.

Если мы говорим об условиях для бизнеса в Беларуси, то нам в целом комфортно. С точки зрения открытости рынков, конечно, есть трудности. Открытый рынок ЕАЭС нас радует, но мы хотим идти дальше, мы хотим идти в Европу, в США, в развитые страны и побороться на том рынке.



