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Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками
04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине длилась в три раза дольше запланированного. Когда официальная часть встречи подошла к концу, лидеры стран обменялись подарками и продолжили общение за рабочим обедом.
Лукашенко вручил Си Цзиньпину целый ряд художественных изделий, символизирующих дружбу двух государств и саму Республику Беларусь, сообщает
Также Лукашенко представил скульптурную композицию «Белорусско-китайская дружба. Один пояс – один путь». Художник отразил в ней преемственность истории и современности. Символический земной шар удерживают вместе «Руки дружбы».
Кроме произведений искусства, Лукашенко подарил китайскому коллеге особый набор шоколадных конфет и корзину белорусских продуктов. «Это продукты, похожие на то, что мы поставляем в Китай. Но уже последние новинки», – рассказал глава республики.
Китайский лидер, в свою очередь, подарил белорусскому коллеге шелковую картину с китайскими горными пейзажами.
«А я только хотел сказать, чтобы Китай подарил нам картину для Дворца Независимости, которая в центре будет стоять. Вот эта будет», – подчеркнул глава Беларуси, увидев подарок.
Также Си Цзиньпин привез Александру Лукашенко яблоки из провинции Хунань. Младшему сыну президента Беларуси Николаю Си Цзиньпин подарил красный спортивный костюм с надписью «Китай» на английском языке, пишет
Ранее
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Встреча лидеров двух стран в Пекине длилась в три раза дольше запланированного.
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