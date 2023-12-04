ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками

04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине длилась в три раза дольше запланированного. Когда официальная часть встречи подошла к концу, лидеры стран обменялись подарками и продолжили общение за рабочим обедом.

Лукашенко вручил Си Цзиньпину целый ряд художественных изделий, символизирующих дружбу двух государств и саму Республику Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Среди презентов оказалось панно «Беларусь моя», где художник отобразил красоту природы и дома на фоне дубрав и озер. В нижней части картины изображены колосья, цветы льна и васильки, обозначающие красоту и богатство белорусской нации.

Также Лукашенко представил скульптурную композицию «Белорусско-китайская дружба. Один пояс – один путь». Художник отразил в ней преемственность истории и современности. Символический земной шар удерживают вместе «Руки дружбы».

Кроме произведений искусства, Лукашенко подарил китайскому коллеге особый набор шоколадных конфет и корзину белорусских продуктов. «Это продукты, похожие на то, что мы поставляем в Китай. Но уже последние новинки», – рассказал глава республики.

Китайский лидер, в свою очередь, подарил белорусскому коллеге шелковую картину с китайскими горными пейзажами.

«А я только хотел сказать, чтобы Китай подарил нам картину для Дворца Независимости, которая в центре будет стоять. Вот эта будет», – подчеркнул глава Беларуси, увидев подарок.

Также Си Цзиньпин привез Александру Лукашенко яблоки из провинции Хунань. Младшему сыну президента Беларуси Николаю Си Цзиньпин подарил красный спортивный костюм с надписью «Китай» на английском языке, пишет РИА «Новости».

Ранее лидеры Беларуси и Китая заявили об укреплении взаимодействия стран.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча лидеров двух стран в Пекине длилась в три раза дольше запланированного.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2023
Mir24.TV Belarus
04.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика