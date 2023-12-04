Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками

Также Лукашенко представил скульптурную композицию «Белорусско-китайская дружба. Один пояс – один путь». Художник отразил в ней преемственность истории и современности. Символический земной шар удерживают вместе «Руки дружбы».

Кроме произведений искусства, Лукашенко подарил китайскому коллеге особый набор шоколадных конфет и корзину белорусских продуктов. «Это продукты, похожие на то, что мы поставляем в Китай. Но уже последние новинки», – рассказал глава республики.

Китайский лидер, в свою очередь, подарил белорусскому коллеге шелковую картину с китайскими горными пейзажами.

«А я только хотел сказать, чтобы Китай подарил нам картину для Дворца Независимости, которая в центре будет стоять. Вот эта будет», – подчеркнул глава Беларуси, увидев подарок.

Также Си Цзиньпин привез Александру Лукашенко яблоки из провинции Хунань. Младшему сыну президента Беларуси Николаю Си Цзиньпин подарил красный спортивный костюм с надписью «Китай» на английском языке, пишет РИА «Новости» .