|
Составлен ESG-рэнкинг белорусских компаний
04.12.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рейтинговое агентство BIK Ratings в партнерстве с Белинвестбанком составили
Рэнкинг был составлен исключительно на основе публичных (общедоступных) данных. При составлении ТОПа были проанализированы экологические, социальные и управленческие факторы деятельности компаний.
ESG-рэнкинг белорусских компаний (ТОП-20)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ESG-рэнкинг белорусских компаний (ТОП-20)
|
Свежие газеты
Архив (Разное)