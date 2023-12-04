Составлен ESG-рэнкинг белорусских компаний

Источник материала: ProBusiness

Рейтинговое агентство BIK Ratings в партнерстве с Белинвестбанком составили ESG-рэнкинг белорусских компаний .

Рэнкинг был составлен исключительно на основе публичных (общедоступных) данных. При составлении ТОПа были проанализированы экологические, социальные и управленческие факторы деятельности компаний.

ESG-рэнкинг белорусских компаний (ТОП-20)



Перечень участников формировался из представителей профильных ассоциаций (в т.ч. БелТПП, Ассоциации белорусских банков, Ассоциации лизингодателей и др.), участников Сети Глобального договора ООН в Беларуси, а также юридических лиц, имеющих ESG-рейтинги. Участниками ТОПа стали компании всех секторов экономики Беларуси. С учетом предварительного отсева осуществлялся непосредственный анализ 35 организаций, на основе данных которых был составлен ТОП-20 компаний Беларуси по учету ESG-факторов в своей деятельности.