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Составлен ESG-рэнкинг белорусских компаний

04.12.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Составлен ESG-рэнкинг белорусских компаний

Рейтинговое агентство BIK Ratings в партнерстве с Белинвестбанком составили ESG-рэнкинг белорусских компаний.

Рэнкинг был составлен исключительно на основе публичных (общедоступных) данных. При составлении ТОПа были проанализированы экологические, социальные и управленческие факторы деятельности компаний.

ESG-рэнкинг белорусских компаний (ТОП-20)

Составлен ESG-рэнкинг белорусских компаний
Перечень участников формировался из представителей профильных ассоциаций (в т.ч. БелТПП, Ассоциации белорусских банков, Ассоциации лизингодателей и др.), участников Сети Глобального договора ООН в Беларуси, а также юридических лиц, имеющих ESG-рейтинги. Участниками ТОПа стали компании всех секторов экономики Беларуси. С учетом предварительного отсева осуществлялся непосредственный анализ 35 организаций, на основе данных которых был составлен ТОП-20 компаний Беларуси по учету ESG-факторов в своей деятельности.

 
 
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ESG-рэнкинг белорусских компаний (ТОП-20)
 
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